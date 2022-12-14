18 ülkeye ihracatı artıracak teşvik

Uzak Ülkeler Stratejisi'yle küresel durgunluğu aşmak için alternatif pazarlara yönelen Ticaret Bakanlığı önemli bir adım daha atıyor.İhracatın Uzak Ülkeler Stratejisi içinde yer alan ABD, Brezilya, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan'a yönelik olarak gerçekleştirilmesi durumunda, mevcut destek oranına ek 10 ilave puan uygulanacak. Bu, lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektörü için öngörülmüş olan tescil ve koruma, birim, reklam, tanıtım ve pazarlama, bireysel ve milli katılım desteklerini kapsayacak.Halihazırda, tescil ve koruma desteği kapsamında, yararlanıcıların yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 60 ve yıllık en fazla 600 bin lira tutarında destekleniyor. Birim desteği kapsamında da yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için yüzde 60 ve birim başına yıllık en fazla 900 bin lira, işbirliği kuruluşları için yüzde 70 ve birim başına yıllık en fazla 1 milyon 800 bin lira tutarında destekleniyor.Yurtdışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler; yararlanıcılar için en fazla 5 yıl boyunca, yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 4 milyon 800 bin lira, işbirliği kuruluşları için yüzde 70 oranında ve yıllık en fazla 6 milyon lira tutarında destekleniyor.Milli katılım sağlanan yurtdışı etkinliklerine ilişkin giderleri de yararlanıcılar için yüzde 60, işbirliği kuruluşları için yüzde 70 oranında destekleniyor.