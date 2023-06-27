19 yeni kuru yük limanı geliyor

Türkiye, uluslararası ticarette, ulaştırma ve lojistikte oyun kurucu olmak için yeni bir adım daha attı. BM Kuru Limanlar Anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda onaylandı. Anlaşma kapsamında denize kıyısı olmayan 19 merkez gemiye yükleme ve boşaltma işlemleri dışında her türlü işlemin yapıldığı kuru limana dönüştürülecek.TBMM Dışişleri Komisyonu son toplantısında BM'nin Uluslararası Kuru Limanlar Sözleşmesini kabul etti. Bu kapsamda Türkiye'de 19 yerde kuru liman kurulabilecek. Sözleşme bayram sonrasında TBMM Genel Kurulu'nda ele alınıp hayata geçirilecek.Kuru limanlar, kapasitesi yetersiz hale gelen limanların yükünü alacak. Bunun da ötesinde Avrupa ile Asya-Pasifik, Çin arasındaki ticarette Türkiye'yi merkez haline getirecek. Asya-Pasifik ve özellikle Çin'den çıkan yük trenleri (orta koridor) Türkiye'deki kuru limanlarda boşaltım, depolama işlemleri yapacak. Türkiye enerjiden sonra lojistiğin de merkezi haline gelecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, kuru limanların kıyı liman genişletmesinin artık mümkün olmadığı yerler ile yoğun nüfuslu sanayileşmiş ve ekolojik açıdan tehlikede olan bölgelerde uzun vadeli kapasite ihtiyacını çözme amaçlı çağdaş bir planlama olduğunu belirtti.Serim, "Lojistik merkezlerimizin kuru liman statüsüyle sınıflandırılması, önümüzdeki dönemde etkinliklerini artıracak. Çin üzerinden ülkemize gelecek yük trenlerinin transit geçişlerinin yanı sıra yük boşaltma alanları olarak da buralar kullanılabilecek" dedi.Uluslararası Kuru Liman Anlaşması'nda, Türkiye'den kuru liman listesinde yer alan limanlar, Samsun-Gelemen, Kayseri- Boğazköprü, Balıkesir- Gökköy, İstanbul-Halkalı, Denizli-Kaklık, Konya-Kayacık, Mardin, Sivas, Uşak, Yeşilbayır İstanbul, Ankara- Kazan, Bilecik- Bozüyük, Habur, Hasanbey-Eskişehir, Kars, Köseköy- İzmit, Palandöken- Erzurum, Türkoğlu-Kahramanmaraş, Yenice- Mersin olarak sıralanıyor.SÖZLEŞMEYE taraf ülkeler arasındaÇin ve Azerbaycanbaştaolmak üzere Afganistan,Bangladeş,Hindistan, Kazakistan,Moğolistan,Rusya, GüneyKore, Tacikistan,Tayland, Türkmenistanve Vietnambulunuyor.