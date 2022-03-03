1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı





İnşallah, her zaman olduğu gibi Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle Çanakkale Deniz Zaferi'mizi 18 Mart'ta büyük bir onur ve coşkuyla kutlamış olacağız. Çünkü, Çanakkale denildiği zaman Türk milletinin kalbi başka atmaya başlar, Türkiye'de akan sular durur ve herkes Çanakkale'yi çok sever. Çünkü Çanakkale bizim ortak paydamız ve değerimiz" dedi.