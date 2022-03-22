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Haberler Ekonomi Haberleri "1915 Çanakkale Köprüsü'nün sadece peynir tatlısı yemeye giden insanlar için yapıldığını zannediyorlar”
Giriş Tarihi: 22.3.2022 17:00

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün sadece peynir tatlısı yemeye giden insanlar için yapıldığını zannediyorlar”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
1915 Çanakkale Köprüsü’nün sadece peynir tatlısı yemeye giden insanlar için yapıldığını zannediyorlar”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden muhalefetin eleştirilerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Bakan Varank, “Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacmi 160 Milyar Avro. 2021’de Avrupa’ya çıkış yapan tır sayısı 703 bin oldu. Bunu bile anlamaktan aciz müzmin muhalifler, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün sadece Çanakkale’ye peynir tatlısı yemeye giden insanlar için yapıldığını zannediyor...” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olarak tarihe geçti. Muhalefet ise bu mega projede yaşanan başarıyı görmezden gelerek algı çalışmasına girişti, kimileri ise Asya ve Avrupa kıtlarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan köprünün önemini yadsıyarak eleştirilerini dile getirdi.

"2021'DE AVRUPA'YA ÇIKIŞ YAPAN TIR SAYISI 703 BİN OLDU"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden muhalefetin eleştirilerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Varank resmi Twitter hesabından verileri paylaşarak şunları söyledi: "Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacmi 160 Milyar Avro. 2021'de Avrupa'ya çıkış yapan tır sayısı 703 bin oldu."

"MUHALİFLERE YÜKLENDİ: PEYNİR TATLISI YEMEYE GİDEN İNSANLAR İÇİN…

Köprüden tırların geçeceğinden söz eden Bakan Varank, geçen yıl Avrupa'ya çıkış yapan tır sayısının ise 703 bin olduğunu ifade ederek muhalefete sert çıkıştı. Varank, "Bunu bile anlamaktan aciz müzmin muhalifler, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sadece Çanakkale'ye peynir tatlısı yemeye giden insanlar için yapıldığını zannediyor..." ifadelerini kullandı.

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