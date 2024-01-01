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Giriş Tarihi: 1.1.2024

19.583 adet Togg teslim edildi

19.583 adet Togg teslim edildi
TOGG, bugüne kadar 19 bin 583 T10X'i sahiplerine teslim etti. Togg'un X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'mize verdiğimiz sözü tuttuk aralık ayında çekilişle T10X almaya hak kazanan 6 bin 8 kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda şunlar kaydedildi: "Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamında, heyecanımızı paylaşan ve en başından beri desteğini esirgemeyen 19 bin 583 kullanıcımız T10X'lerine kavuştu. Söz verdiğimiz gibi yedek talihlilerimizin teslimatlarına da 2024 yılında hız kesmeden devam edeceğiz."
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19.583 adet Togg teslim edildi
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