2 Avrupa ülkesi tarihi öne çekti: Benzinli araçlar yasaklanacak

COP26'nın başkanı olan Alok Sharma, sıfır emisyonlu araç taahhüdünün, küresel çapta 2035 ve 2040'a kadar sıfır emisyonlu yüzde 100 yeni otomobil satış geçişini hızlandırmak için önde gelen aktörleri bir araya getiren önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Sharma sözlerine şöyle devam etti:

"Yükselen pazarlarda ve gelişmekte olan ekonomilerde hala büyük fırsatlar var, bu yüzden bugün Sıfıra Hızlandırma Koalisyonu'nu resmi olarak başlatmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu koalisyon, ülkelere daha ileri ve daha hızlı gitmeleri için bir platform sağlıyor."