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Haberler Ekonomi Haberleri 2 Avrupa ülkesi tarihi öne çekti: Benzinli araçlar yasaklanacak
Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:40 Son Güncelleme: 17.11.2022 12:05

2 Avrupa ülkesi tarihi öne çekti: Benzinli araçlar yasaklanacak

Küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında daha önce 2040’tan itibaren dizel ve benzinli otomobillerin satışını durdurmayı planlayan İspanya ve Fransa bu tarihi 5 yıl erkene çekti.

2 Avrupa ülkesi tarihi öne çekti: Benzinli araçlar yasaklanacak

Fransa ve İspanya, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi hızlandırma çabalarının bir parçası olarak, önceden planlanandan beş yıl önce, 2035 yılına kadar benzinli araçların satışını durdurma taahhüdüne katıldı.

Belirtilen ülkeler, geçen yıl Glasgow'da düzenlenen konferansta başlatılan Sıfır Emisyonlu Araçlar Bildirgesi'nin Mısır'ın Şarm El-Şeyh'indeki COP27 iklim görüşmelerinde taahhütlerini verdiler.

Fransa ve İspanya, belediyeleri ve şirketleri de dahil olmak üzere, 2035 yılına kadar önde gelen pazarlarda ve 2040 yılına kadar tüm dünyada sıfır emisyonlu araçların %100 satışına geçme sözü verdi.

Anlaşmayı imzalayanların toplam sayısı, bir yıl önce 130 iken, şimdi 214'e ulaştı. İleriye dönük olarak, ZEVD imza sahiplerinin taahhütlerini yerine getirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Sıfır Koalisyonu Hızlandırma" adlı yeni bir grup tarafından denetlenecek.

BloombergNEF tarafından yayınlanan verilere göre, 2022'nin yılın ilk yarısındaki tüm satışların %13,2'sini oluşturan elektrikli araçlarla sıfır emisyonlu araç satışları için rekor bir yıl olacağını gösterdi.

COP26'nın başkanı olan Alok Sharma, sıfır emisyonlu araç taahhüdünün, küresel çapta 2035 ve 2040'a kadar sıfır emisyonlu yüzde 100 yeni otomobil satış geçişini hızlandırmak için önde gelen aktörleri bir araya getiren önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Sharma sözlerine şöyle devam etti:

"Yükselen pazarlarda ve gelişmekte olan ekonomilerde hala büyük fırsatlar var, bu yüzden bugün Sıfıra Hızlandırma Koalisyonu'nu resmi olarak başlatmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu koalisyon, ülkelere daha ileri ve daha hızlı gitmeleri için bir platform sağlıyor."

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2 Avrupa ülkesi tarihi öne çekti: Benzinli araçlar yasaklanacak
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