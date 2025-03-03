2 ayda 28.5 milyarlık halka arz

Piyasadaki yatay seyir ve yeni para girişinin durmasının etkisiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son üç haftadır frene basmasına rağmen halka arzlarda, yılın ilk iki ayı itibarıyla rekor kırıldı. SPK'nın verilerine göre bu yılın ilk 2 ayında 12 şirket halka arz gerçekleştirdi. Halka arzların büyüklüğü 28 milyar 552 milyon TL'ye ulaştı. Halka arz büyüklüğü dolar bazında ise milyon dolar oldu.

2024'TE REKOR KIRILDI

Borsa İstanbul'da 2021'de 52 şirket 21.5 milyar lira büyüklüğünde, 2022'de 40 şirket 19.3 milyar TL, 2023'te 54 şirket 79.3 milyar TL, 2024'te ise 34 şirket 59.5 milyar liralık halka arza imza attı. Şirket sayısında 2023'te, halka arz büyüklüğünde ise 2024'te rekor kırılmıştı. BALSU İLK SIRADA

Bu yıl gerçekleştirilen halka arzlar içerisinde en büyüğü 4 milyar 885 milyon TL ile Balsu oldu. Balsu'nun ardından Gülermak 4 milyar 845 milyon TL ile ikinci, Destek Finans 3 milyar 915 milyon TL ile üçüncü, Kalyon Güneş 3 milyar 257 milyon TL ile dördüncü sırada yer aldı. Halka arzlarda en yüksek yatırımcı sayısına 598 bin 266 ile Gülermak'ta ulaşılırken, Ege Yapı 348 bin 770 ime ikinci, Kalyon Güneş ise 290 bin 801 yatırımcı ile üçüncü oldu.

ŞİRKET SAYISI 585'E ÇIKTI

Son 4 yılda halka arzlardaki artışın etkisiyle Borsa İstanbul'daki şirket sayısı da yükseliyor. 2024 sonunda 572 olan şirket sayısı, mart ayı itibarıyla 585'e ulaştı. İşlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 13 trilyon 196 milyar lira (362.9 milyar dolar) olurken, halka açık kısmın piyasa değeri ise 5.7 trilyon lira (156.4 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Halka açık kısımda yerli yatırımcının payı yüzde 62.94, yabancının payı ise yüzde 37.06 olarak gerçekleşti.

HACİM 2.9 TRİLYON TL

Hisse senedi piyasasında 2021'de 7.5 trilyon TL, 2022'de 17.7, 2023'te 32.6 trilyon lira olan işlem hacmi, geçen yıl 33.9 trilyon lira olarak gerçekleşti. Bu yılın ocak ayında ise toplam hacim 2 trilyon 872 milyar TL olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul, 2024'te 1 trilyon 28 milyar dolarlık hacim ile dünya genelinde 18'inci sırada yer almıştı.

AÇIĞA SATIŞ GERİ DÖNDÜ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yasağı kaldırmasının ardından yılın ilk ayında açığa satışlar ivme kazandı. Ocak ayında açığa satış hacmi 392 milyar TL ile, toplam işlem hacminin yüzde 14'ünü oluşturdu. 2023'te açığa satış hacmi 525 milyar TL ile toplamın yüzde 2'sini, 2022'de 2 trilyon 178 milyar TL ile toplam hacmin yüzde 12'sini, 2021'de ise 824 milyar TL ile toplam hacmin yüzde 11'ini oluşturmuştu. Öte yandan ödünç pay piyasası işlemlerinin hacmi de ocakta 38.7 milyar TL oldu.