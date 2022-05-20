2 ayda 6 büyük projeyi hizmete açtık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dev projelerle Türkiye'nin geleceğini inşa ettiklerine dikkat çekerek, son 2 ayda 6 büyük projeyi vatandaşın hizmetine sunduklarını kaydetti. Altyapı kalitesini yükseltecek yatırımlara devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz" dedi.Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, hizmet aldıkları bu projelerden birinin 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu olduğunu aktardı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olan projeler arasında yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından Tokat Havalimanı'nı hizmete açtıklarını vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, "Tokat'a dört başı mamur hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı inşa ettik. Toplam yatırım maliyeti 1.2 milyar lira olan yeni havalimanımızla yolcu kapasitesini 2 milyon yolcuya çıkardık" ifadelerini kullandı.