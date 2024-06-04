2 ayda 60 milyar dolar geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, milletvekillerine yaptığı sunumda doğum hızındaki yavaşlamadan enflasyona, döviz girişimden eğitime kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Bakan Şimşek, Türkiye nüfusunun yaşlandığına dikkat çekti ve bu durumun alarm verdiğini belirtti.Demografik yapının, mevcut haliyle bile, 10-15 senelik bir fırsat penceresi sunduğunu ifade eden Şimşek, "Nüfus yaşlanmadan zenginleşmek gerekiyor. Yüksek gelirli ülkeler ligine ulaşmak için, kişi başına düşen milli gelirde 700 dolarlık bir kısım kaldı. Buranın aşılması gerekiyor. Büyümek önemli ama bunu sürdürülebilir kılmak lazım. Üst gelir ligine çıkıp tekrar orta gelir ligine düşmemek gerek" dedi. Şimşek, sunumunda ekonomideki genel görünümü de paylaştı. Enflasyonunun gelecek yıl bu zamanlarda yüzde 28-30'lar bandına düşmüş olacağı öngörüsünü anlattı. Bakan Şimşek, yerel seçimlerden bu yana ülkemize 60 milyar dolar civarında döviz girişi olduğuna işaret etti ve geçen yıl brüt sermaye girişinin de 11.5 milyar dolar olduğunu söyledi.Şimşek, yapay zekâ alanındaki gelişmeleri de anlattı. 20 yıl içinde mevcut mesleklerin yüzde 60'ının kaybolacağı verisini paylaşan Şimşek, "Eğitim yatırımlarını buna göre planlamak lazım. Yükseköğretimde dönüşüm yapılması gerekir. Gelecekte dünyada 300 milyon, Türkiye'de ise 100 bin yapay zekâ uzmanına ihtiyaç olacak" ifadelerini kullandı.Sunumunda, özel sektör ve kamunun borç çevirme oranlarına da yer veren Bakan Şimşek, geçtiğimiz yıl bu oranın yüzde 100'ün altında olduğunu; ancak bu yıl özel sektörün yüzde 130'a kamunun yüzde 160'a çıktığını söyledi. Şimşek, "Borçlanma vadeleri uzadı" dedi.Bakan Şimşek tasarruf için merakla beklenen yasa teklifi paketinin de önümüzdeki hafta gelebileceğini açıkladı. Kamuda tasarruf genelgesiyle yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesintiye gidilmişti. Toplantıya katılan Doğu ve Güneydoğu milletvekillerinden, sulama projeleriyle ilgili talepler geldi. Sulama projesi ödeneklerinde kesinti olmayacağını dile getiren Bakan Şimşek, tasarruf edilen miktarların da sulama ödeneklerine ekleneceğini söyledi.