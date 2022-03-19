2 bin işletme daha destek kapsamında

Hükümet daha fazla işletmeyi destek kapsamına almak için küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) tespitinde kullanılan kriterleri güncelledi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında hazırlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe girdi.
LİMİT 250 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Buna göre, 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlandı. Önceki düzenlemede KOBİ sınıfına girmek için üst limit 125 milyon liraydı. Ayrıca, 10 kişiden az çalışanı olan "mikro işletmelerin" yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldı. 50 kişiden az personeli olan "küçük işletmeler" için limit 25 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi. 250'den az çalışanı olan "orta büyüklükteki işletmeler" için üst limit 125 milyon lirayken, katlanarak 250 milyon lira oldu.
TÜRKİYE İLE BİRLİKTE İŞLETMELER DE BÜYÜYOR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, söz konusu değişiklikle KOBİ olan işletmelerin daha nitelikli, verimliliği yüksek, teknoloji odaklı, cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak projeler üreteceğine inandığını belirterek, Türkiye ile birlikte işletmelerin de büyüdüğünü bildirdi. İşletmelerin iş hacimlerinin genişlediğini, ciro ve bilançolarının büyüdüğünü ifade eden Varank, "Daha fazla işletmeyi destek kapsamına almak için bu değişikliğe gittik. Yeni KOBİ tanımıyla daha çok işletme KOSGEB
desteklerinde olduğu gibi, devletin diğer teşviklerinden de yararlananabilecek" dedi.
10 YILDA 10 KAT ARTIŞ
Varank'ın açıklamasında paylaştığı bilgiye göre, KOBİ tanımında mali kısıtlar, 2012 yılında 25 milyon liradan 40 milyon liraya, 2018'de de 125 milyon liraya çıkarılmıştı. 10 yılın ardından bu üst limit 10 kat artmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun 2021 yılı sonu verilerine göre, Türkiye'de 3 milyon 427 bin 891 işletme bulunuyor. Bunlardan 3 milyon 419 bin 773'ü KOBİ kapsamında yer alıyor. Yapılan düzenlemeyle bu sayı 3 milyon 421 bin 817'ye çıkmış oldu. Böylece, 2 bin 44 işletme daha KOBİ sınıfına dahil olarak devletin KOBİ'lere yönelik destek ve teşviklerinden yararlanma imkanına kavuştu.
SORU İŞARETLERİ KALKTI
KOBİ'lerin özellikle tedarik zincirinde yoğun olarak bulunduğu derneklerden biri olan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, "Bu konuda bir düzenleme olması gerekiyordu. Türkiye'deki işletmeler oldukça çevik ve hızlı büyüme yakalayabiliyor. Bu yüzden ilgili bakanlığımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yapılan değişiklik ile çok daha fazla KOBİ nitelikli ve doğru teşvike yönlendirilmiş olacak. Karar ile birlikte bazı soru işaretleri de kalkmış oldu. Biz de hızlıca bu kararı KOBİ'lerimizle paylaşıyoruz. Gerekli düzenlemeleri kendi içimizde de hızlıca yapıyoruz" dedi.
AVANTAJ OLUŞTURACAK
Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, kararı oldukça olumlu bulduklarını ifade etti. Teşviklerden daha fazla şirketin yararlanmasının da önünün açıldığını ifa eden Turhan, "KOBİ olma sınırının yüksekte tutulması KOBİ'ler için bir avantaj oluşturuyor. Türk sanayisinin neredeyse yüzde 90'ının KOBİ'lerden oluştuğunu düşündüğümüzde KOBİ'lerin önümüzdeki dönemlerde kendi bulundukları pozisyonu korumaları önemli. Büyük ölçekli şirket olmamalarını sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.