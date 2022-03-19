Giriş Tarihi: 19.3.2022

2 bin işletme daha destek kapsamında METİN CAN

KOBİ tanımında satış hasılatı veya bilanço limiti 250 milyon liraya çıktı. Düzenleme ile 2 bin 44 işletme daha KOBİ’lere sağlanan destek ve teşviklerden yararlanabilecek