2 bin lira aylık alana 48 bin TL’lik destek

Düğünsezonu başlarken, Sosyal Güvenlik Kurumu "evlilik ikramiyesi, ödeneği" ile gençlerin evlilik hazırlıklarının kolaylaştırıldığını duyurdu. Temmuz ayında memur, emeklilerle birlikte dul ve yetim aylıkları artacak. Bu artışla birlikte evlilik ödeneği de yükselecek. SGK, dul, yetim aylığı alanlara evlenmeleri halinde verilen evlilik ödeneği için e-devletten başvuru yapılabileceğini bildirdi. Evlilik ödeneğinde sigorta kolu ve yaş sınırı bulunmuyor. Evlenme ödeneğinden sadece SSK, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar değil Bağ- Kurlular da yararlanabiliyor. 4A ve 4B sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, 4C sigorta kolundan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor.SSK ve Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim maaşı alanlar aylıklarının 24 katına kadar evlenme ödeneği alabiliyor. Buna göre, 2 bin lira alan 48 bin lira evlenme ödeneği imkânına sahip olabiliyor. Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alanlar aylığın 12 katı üzerinden evlenme ödeneği hesaplanıyor. Emekli Sandığı'ndan 2 bin lira yetim aylığı ödemesi 24 bin lira olur. Evlenme ödeneği yetim aylığının yattığı hesaba yatırılıyor. Evlenme ödeneğinden sadece Emekli Sandığı, SSK'dan değil Bağ- Kur'dan yetim aylığı alanlar da yararlanabiliyor. Evlilik parası anne ya da babadan alınan gelir, aylığın iki yılık toplamının peşin ödenmesi anlamına geliyor. Dul olup yeniden evlenenler ise ikinci defa bu ödenekten yararlanamıyor. Boşanma durumunda anne ya da babadan yeniden gelir, aylık almak için iki yıllık sürenin dolması gerekiyor. Eşin vefatı durumunda aylık bağlanması için çeyiz parasının bitiş süresi beklenmiyor. Evlenme ödeneğinin beş yıl içinde talep edilmemesi halinde hak düşüyor.