2 bin megavatlık YEKA yarışması yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kasım ve aralık ayında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmasına çıkıyor. 1.150 megavat rüzgâr ve 850 megavat güneş olmak üzere toplam 2 bin megavatlık kapasite tahsisi için yarışma yapılacak. Rüzgâr enerjisine dayalı santraller, Sivas, Balıkesir, Aydın, Denizli ve Kütahya'da kurulacak. Büyüklükleri 110 ila 500 megavat arasında değişecek toplam 6 proje olacak. Güneşte ise Elâzığ, Kahramanmaraş, Erzurum, Bolu, Eskişehir, Mardin ve Van'da büyüklükleri 40 ila 260 megavat arasında değişen YEKA GES için 9 yarışma düzenlenecek. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi'nde YEKA yarışmalarına ilişkin takvimi duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İlk yüzer güneş santrali ihalesini de yapacağız. Manisa'da bulunan Demirköprü HES rezervuar alanında 35 megavat yüzer GES kurulacak" dedi.

20 YIL ALIM GARANTİSİ

Yarışma başvurularında birim elektrik enerjisi alım fiyatı için teklif edilebilecek tavan fiyat 5.50 euro-cent/kwh olacak. Rüzgâr yarışmaları için 3.50 euro-cent/kwh, güneş yarışmaları için 3.25 euro-cent/kwh'e kadar açık eksiltme yöntemi uygulanacak. Taban fiyata ulaşılması durumunda minimum 10 bin euro/megavat başlangıç bedeli üzerinden katkı payı artırılması yöntemiyle yarışmalara devam edilecek. YEKA-RES yarışmalarında serbest piyasada satış süresi 72 ay, YEKAGES yarışmalarında ise 60 ay olarak belirlendi. Bayraktar, "Serbest piyasada satış süresinin tamamlanmasının ardından 20 yıl süreyle ihale bedeli üzerinden alım garantisi olacak" dedi.





1.3 MİLYAR DOLAR İTHALATI ÖNLEDİK

Enerjinin bütün ülkeler için bir milli güvenlik konusu haline geldiğini hatırlatan Bayraktar, "Elektrikte kurulu gücümüz temmuz sonu itibarıyla 120 bin megavatı aştı. Bunun yüzde 61'ine karşılık gelen 73 bin 477 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. 2002 yılında rüzgâr ve güneşte kurulu gücümüz neredeyse sıfıra yakındı. Bugün, rüzgar ve güneşte kurulu gücümüz toplam 37 bin 118 megavata ulaştı. Bu iki kaynağın kurulu güç içindeki payı da yüzde 31'e çıktı. Yıllık üretim kapasitesi 23.8 TWh'i bulan bu yatırımlar sayesinde her yıl 12,5 milyon ton karbondioksit salınımını engelliyoruz. Burada üretilen elektriği doğal gazdan karşılasaydık 1.3 milyar dolarlık gaz ithal edecektik" şeklinde konuştu.



SOMA SANTRALİ ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK

Bakan Bayraktar, Soma Termik Santrali'nin yeniden çalışmaya başlayacağını ve bu ay içinde netleşecek yeni işletmeciyle yoluna devam edeceğini de açıkladı