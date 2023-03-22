2 günde 20 bin konutun temeli atılıyor

Depreminyaralarını sarmak, vatandaşları güvenli evlerine bir an önce kavuşturmak için çalışmalar hızlandı. Asrın felaketinden 46 gün sonra deprem bölgesinde afet konutları için ilk temeller atılıyor. Bugün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Kahramanmaraş'ta tören düzenerek 11 ilde 17 bin 902 konutun temeli eş zamanlı olarak atılacak. Tören alanından temel atılacak noktalara canlı bağlantılar yapılacak. Cuma günü de Hatay'da tören düzenlenecek. 2 günde 20 binin üzerinde konutun yapımına başlanılmış olacak.Bakan Murat Kurum'un koordinesinde bölgede ilk andan itibaren titiz bir çalışma yürütülüyor. Yerleşime açılacak alanlarda; deprem, heyelan, taşkın, kaya düşmesi ve diğer afet risklerinin tespiti yapılıyor. Yeni yerleşim yeri seçimi, yıkılan ve ağır hasar gören mevcut yerleşim alanlarının morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik, arazi kullanımı ve afet risk durumu inceleniyor. Ayrıntılı jeolojik etüt çalışmaları da bir yandan devam ediyor.