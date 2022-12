2 milyon 250 bin vatandaş emekli oluyor

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) vatandaşların dört gözle beklediği müjdeyi verdi. Emeklilikte yaş sınırının kaldırıldığını açıklayan Başkan Erdoğan, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak" dedi.Beştepe'de düzenlenen EYT toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkân sağlayan düzenlemeyi, eski sistemdeki SSK, Bağkur, emekli sandığı ayrımı olmaksızın herkes için geçerli" dedi. Bu düzenleme ilk çıktığında ülkemizde 5.6 milyon emeklinin olduğuna dikkati çeken Başkan Erdoğan, "Bugün 13.9 milyon emekliye hizmet veren bir Türkiye'ye ulaştık.Her yıl istihdamına 1 milyon kişiyi ekleyen bir ülke olarak, sosyal güvenlik sistemimizin aktif-pasif, dengesini korumayı başarıyoruz. Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak"diye konuştu. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da tamamladıklarını aktaran Başkan Erdoğan, "Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemek için Hazine ve Maliye Bakanlığımız KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyor" ifadelerini kullandı.Bu düzenlemenin devlet için büyük bir fedakârlık anlamına geldiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Düzenleme ile birlikte artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak, yerli yerine oturtmuş olacağız. Her konuda ve her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyoruz" dedi.