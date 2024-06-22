2 milyon 353 bin araç egzoz muayenesine girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 353 bin 228 aracın egzoz muayenesi yapıldı, muayenesi yaptırılmayan 378 araç için ise 3 milyon 951 bin 680 lira idari para cezası kesildi.

Motorlu taşıtlardan kaynaklı kirlilik, kentlerde yaşanan hava kirliliğinin büyük kısmını oluşturuyor.

Trafikteki araç sayısı ve trafik sıkışıklığı artıkça taşıt kaynaklı hava kirletici emisyon da aynı oranda arttıyor.

Taşıt sayısındaki artışlara bağlı olumsuz etkilerin önlemesi amacıyla Bakanlık tarafından egzoz gazı emisyonlarının kontrolüne ilişkin çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibinin sağlanması, ölçüm yaptırmayan taşıtların tespiti ve usulsüz ölçümlerin önüne geçilmesi amacıyla Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi kuruldu.

UYGULAMA SAYESİNDE ÖLÇÜM SONUÇLARINA MÜDAHALE ETME ORTADAN KALKIYOR

Ocak 2018'den itibaren uygulanan takip sistemiyle tüm egzoz emisyon ölçümleri elektronik ortamda yürütülüyor, ölçüm yapılan taşıtların fotoğraf kaydı ve tüm ölçüm bilgileri sisteme kaydedilerek Bakanlıkça takip ediliyor.

Buna göre bu yılın ilk çeyreğini kapsayan 1 Ocak-31 Mart arasında ülke genelinde Bakanlık tarafından 2 milyon 353 bin 228 aracın egzoz muayenesi yapıldı.

Denetimlerde muayeneyi geçemeyen 378 araç sahibine, 3 milyon 951 bin 680 lira ceza kesildi.

Söz konusu takip sistemiyle ölçüm yapmadan pul verme ve ölçüm sonuçlarına müdahale etme ortadan kalkarken, sahte emisyon pulu ve ruhsatının kullanılmasının da önüne geçiliyor.