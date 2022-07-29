2 milyon hanenin suyu tasarruf edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bugüne kadar toplanan atıklardan 2 milyon hanenin 1 yıllık su kullanımına eş değer, 572 milyon metreküp sudan tasarruf edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacını taşıyor.Projenin, aşamalı olarak mahalli idareler, kamu kurumları, limanlar, havaalanları, otogarlar, tren garları, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, turizm tesisleri ve büyük işyerlerinde, vatandaşın yoğun olarak bulunduğu, atık çeşitliliğinin fazla olduğu kurumsal noktalarda uygulamaya geçirilmesi ve 2023'e kadar da bütün ülkeye yaygınlaştırılması, geri kazanım oranının yüzde 35'e çıkarılması ve düzenli depolama oranının yüzde 65'e indirilmesi hedefleniyor.Poje başlangıcından bu yana 20.4 milyon ton kağıt-karton, 5.4 milyon ton plastik, 2.3 milyon ton cam, yarım milyon ton metal ve 5.2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplamda yaklaşık 33.8 milyon ton geri kazanılabilir atık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan lisans almış işletmelerce geri kazandırıldı. Toplanan atıklardan, 62.2 milyar lira ekonomik kazanç elde edilirken, 195 bin ailenin bir yıllık enerji kullanımına eş değer 530 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Projeyle oluşan evsel atık miktarı 17 milyon ton iken 2020 yılında 32.3 milyon tona ulaştı. 2023'te ise bu miktarın 38 milyon tonun üzerine çıkması öngörülüyor.