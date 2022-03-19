2 milyon ton karbon emisyonunu önleyecek

Kalyon Enerji
İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata
, Türkiye ve Birleşik Krallık iş birliğinde Londra'da düzenlenen 'Yeşil Finansman Konferansı'nda konuşmacı olarak yer aldı. Ata, 'Yeşil Dönüşüm Finansmanı: Temiz Enerji-Net Sıfırı Başarmak' başlıklı panelde yaptığı konuşmada, "Türkiye 'Millî Enerji ve Maden Politikası' kapsamında arz güvenliğinden yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir perspektifte uyguladığı enerji politikalarıyla dikkat çekiyor. Ülkemizin yenilebilir enerji alanında gerekli atılımları yapması yönünde hükümetimizin oluşturduğu politikalara katkı sunmak için dev projeler hayata geçiriyoruz. Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali bunlardan biri" dedi.
EN BÜYÜK FİNANSMAN
Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise sayılı büyük projeleri arasında yer alan Kalyon Karapınar GES için İngiliz ihracat kredi ajansı (UK Export Finance-UKEF) ile finansman iş birliğine imza attıklarını hatırlatan Ata, şunları anlattı: "Bu aynı zamanda, UKEF'in bugüne kadar güneş enerjisi santrali alanında sağladığı en büyük finansman olma özelliği taşıyor. Proje tamamlandığında, yıllık 2 milyon ton karbon emisyonunu önlemiş olacağız. Bu da hem Kalyon Enerji olarak bizim hem de Türkiye'de hızla yol alan yenilebilir enerji sektörümüz için gurur verici."