2 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 7 yıl (2506 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede 9 yıl (3409 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Ayrıca 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.