2 yılda 21 coğrafi işaretli ürüne AB tescili

Türkiye'ye özgü milli değerlerin tüm haklarını küresel çapta garantiye alan ve kökeninin yalnızca o bölgeye ait olduğunu tescilleyen Avrupa Berliği (AB) coğrafi işareti, ürünlerin farklı ülkelerde asimilasyona uğramasını da engelliyor. Bugüne kadar 29 üründe AB tescili alan Türkiye'ye kısa süre içerisinde yeni bir müjdeli haber daha gelecek. AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Silifke yoğurdunun kısa süre içerisinde onay alarak Türkiye'nin 30'uncu tescilli ürünü olmasına kesin gözüyle bakılıyor.2023 yılı başında, AB'den onaylı yalnızca 8 coğrafi işaretli ürünü bulunan Türkiye, son 2 yılda bu alana dönük çalışmalarda adeta çağ atladı. 2023 yılından bu yana 21 ürün AB tescili alarak, dünya genelinde varlığını kabul ettirdi. 2023 yılında 25 olan AB tescil başvuru sayısı, geçen yıl 2'ye katlanarak 51'e çıktı. Hâlihazırda Silifke yoğurdu, Kayseri pastırması ve Aydın memecik zeytini, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak onay için bekleyişe geçti.Türkiye adına AB Resmi Gazetesi'ne girmeyi başaran son ürün, 15 Kasım 2024 tarihinde Aydın memecik zeytini oldu. 2025 yılının ilk AB başvurusu ise Çeşme damla sakızı için yapıldı.Türkiye, yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu geçen sene Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı ve Bingöl balına AB tescili kazandırdı. Böylelikle bu ürünlerin dünya genelinde markalaşması sağlandı. Bunlara ek olarak Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu ve Gaziantep menengiç kahvesi de 2024 yılında AB tescili alarak adını dünya çapında marka haline dönüştüren diğer ürünler oldu.