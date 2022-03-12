2 yılda 7 milyarlık yatırım hamlesi

İstanbul
ve İzmir
'de yatırım atağına kalkan Ege Yapı 2 yıl içinde 7 milyar değerinde 7 projeye başlayacak. Önce İstanbul'da Ispartakule projesini satışa sunan şirket şimdi de İzmir'e odaklandı. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, İzmir'de 4 milyar lira değerinde 3 proje geliştireceklerini açıkladı.
İlk adreslerinin Urla Kekliktepe olduğunu belirten Kabadayı, 74 villa inşa edeceklerini söyledi. İzmir Dikili'deki projenin otel, ticari alan ve villalardan oluşacağını belirten Kabadayı, Alsancak'ta ise konut ve ticari ünitelerden oluşan bir proje inşa edeceklerini kaydetti. İstanbul'da Ispartakule'de satışına başladıkları 1.8 milyar TL yatırım değerine sahip ModernYaka projesinde ise 462 konut ve 53 ticari ünite yer aldığını belirten Kabadayı, diğer yatırımların Beyoğlu, Çekmeköy ve Kasımpaşa'da olacağını dile getirdi.