20 bin karayolu işçisine zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan 1.060 işçi ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çalışan 18 bin 534 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Toplu iş sözleşmelerinde önceliğimiz hep çalışanları korumak olmuştur. Toplu iş sözleşme farkları en kısa sürede ödenecek" dedi. Bakan Uraloğlu, "İmzalanan protokolle, işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarında hatırı sayılır kazanımları olacak" açıklamasında bulundu. Sözleşmeye göre, aylık brüt çıplak ücreti 15 bin TL'nin altında kalan işçilerin, aylık brüt çıplak ücretleri 15 bin liraya yükseltildi. Yılın ilk 6 ayı için refah payı dahil yüzde 45 artışa gidilen ücretler, yılın ikinci 6 ayında yüzde 15 artırıldı. İş primi ödemesi olmayan işçilere yüzde 4 ila 6 arasında prim ödemesi uygulaması getirildi. Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıldı. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidildi.