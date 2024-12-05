BDDK’dan yeni düzenleme... Cep telefonlarına taksit imkanı geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) cep telefonu alımlarında kredi ve taksit düzenlemelerini güncelledi. Yeni düzenlemeyle, taksitle cep telefonu alımlarında taksit sınırları yeniden belirlendi. BDDK, 5 Aralık 2024 tarihli ve 11022 sayılı Kurul Kararı'nda tüketici kredileri ile cep telefonu alımında yenilenmiş ürün niteliğinde olan/olmayan cep telefonları ayrımına gitti. 12 ay vade ile cep telefonu alımında üst sınır 12 bin liradan 20 bin liraya yükseltildi. Böylece 20 bin TL'ye kadar olan cep telefonları 12 ay vadeyle alınabilecek.20 bin TL üzeri telefonlar için ise vade 3 ay olacak. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları alanlar için ise 12 ay vade sınırı 25 bin lira olarak uygulanacak. 25 bin liranın üzerindeki yenilenmiş cep telefonu alanlar için vade sınırı 3 ay olarak belirlendi. BDDK cep telefonlarının kredi kartlarıyla alımında ise değişik yapmadı. BDDK, 2025 yılı için bankalar, faktoring, finansman ve varlık şirketlerine enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını da duyurdu.BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/12/2024 tarihli ve 11021 sayılı Kararı uyarınca bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.