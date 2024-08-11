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Giriş Tarihi: 11.8.2024

20 milyon dolarlık finansman desteği aldı

20 milyon dolarlık finansman desteği aldı
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük entegre yünlü kumaş üreticilerinden Altınyıldız'a, Kirkoswald'ın kredi şirketi Kirkoswald Private Credit'ten 20 milyon dolar finansman tahsis edildi. 2023'te 2.1 milyon dolarlık bir yatırıma imza atan ve 2024'te toplam 5.5 milyon dolarlık bir yatırım yapacak olan Altınyıldız, 20 milyon dolarlık finansmanın da desteğiyle üretim kapasitesi ve ihracat büyümesi için yatırımlarını sürdürecek. Altınyıldız'ın bu yatırımla dolar cinsinden finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinin hedeflendiği açıklandı.
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20 milyon dolarlık finansman desteği aldı
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