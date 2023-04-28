20 uçak ile 9 yangın söndürme helikopteri daha OGM envanterine girdi

Orman Genel Müdürlüğü'nce orman yangınları ile mücadelede kullanılmak üzere Bolu'ya gönderilen 44 araç için anahtar teslim töreni yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen törene; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, daire müdürleri ile orman teşkilatı çalışanları katıldı.

'20 UÇAK İLE 9 YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ ALDIK'

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, orman yangınları ile mücadele için uçak ve helikopterlerin alındığını belirterek, "Salı günü Cumhurbaşkanı'mızın katılacağı bir tören yapacağız. İlk defa kendi uçağımızı ve helikopterimizi aldık. 20 uçak ile 9 yangın söndürme helikopteri aldık Bir silahlı kuvvetler gibi çok sayıda uçağı yönetecek konumda değiliz. Elbette makul bir sayı kadar olanını almamız lazım. Bunun dışında Silahlı Kuvvetlerden ve Jandarma Genel Komutanlığı ile yaptığımız görüşmelerde; kendi personelimizle, uçan uçakları ve helikopterleri yangınla mücadelede kullanacağız" dedi.

'BOLU'DA 750 BİN METREKÜP AĞAÇ KESİMİNİ AZALTTIK'

Tiryaki, Türkiye genelindeki planlı ağaç kesimini 10 milyon metreküp azalttıklarına dikkat çekerek, "Daha az keseceğiz. Bolu'da 750 bin metreküp ağaç kesimini azalttık. Türkiye'nin her tarafında azalttık. Paramızı daha dikkatli kullanacağız, tasarruf edeceğiz. Daha az ağaç keseceğiz. Şimdi yeni yapılan bir düzenleme ile orman köylülerine yapılmayan ciddi katkılar geliyor. Orman köylüleri, bundan sonra her yıl satış bedelinin değil; ormana maliyetinin yüzde 70'i daha ucuz odun alacak" diye konuştu. Tiryaki, konuşmasının ardından Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne tahsis edilen 14 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 8 greyder, 5 kamyon ve 7 adet iş makinesinin ilk anahtarlarını orman işçilerine teslim etti. Okunan duaların ardından tören sona erdi. (DHA)

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