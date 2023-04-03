20 yılda 100 yıllık altyapı ihtiyacını tamamladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde altyapı yatırımlarının hız kazandığını belirtti. Karaismailoğlu, "100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdık, hayal edilen fakat yapılamayan işleri hayata geçirdik. 2053'e kadar hayata geçireceğimiz pek çok otoyol projesi ile toplam otoyol uzunluğunu 8 bin 325 kilometreye, bölünmüş yol ağımızı 38 bin kilometrenin üzerine çıkaracağız" dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü 73. Bölge Müdürleri Toplantısı'nda konuşan Karaismailoğlu, deprem bölgesinde AFAD ile koordineli olarak çalışarak bugüne kadar hava, kara, deniz ve demiryoluyla 1.5 milyon vatandaşı ücretsiz tahliye ettiklerini belirterek, "Depremin ilk saatlerinde ulaştığımız bölgede çalışmalarımızı, yorulmak bilmeyen bir azimle sürdürüyoruz. Üstümüze düşen ne varsa tamamlayana, afetzedelerimize rahat bir nefes aldırana kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Karaismailoğlu, bölünmüş yolların uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometreye, köprülerin uzunluğunu 745 kilometreye, tünellerin uzunluğunu ise 50'den 711 kilometreye çıkardıklarını anlattı.