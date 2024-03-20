20 yılda 2 milyondan fazla konut dönüştürüldü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 yılda 2 milyondan fazla konutu dönüştürdüklerini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda milyonlarca konutumuzu, özellikle metropoller başta olmak üzere dönüştüreceğiz" dedi. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından düzenlenen toplantı ve iftar programına katılan Yılmaz, Türkiye'nin deprem başta olmak üzere afet riskleri yüksek bir coğrafyada bulunduğunu ifade ederek, "En önemli başlıklarımızdan biri kentsel dönüşüm meselesi. Son 20 yılda 2 milyondan fazla konutu dönüştürdük. Bu çok bir ciddi bir rakam ama ülkemizin büyüklüğünü düşündüğümüzde daha yapacak çok işimiz var" şeklinde konuştu. TMB Başkanı Erdal Eren de, 136 ülkede, 506 milyar dolar tutarında dev bir proje portföyüne sahip olmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi. Kamu ihale mevzuatının yenilenmesine yönelik çalışmaların bir an önce tamamlanarak hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını aktaran Eren, firmaların yurtdışında karşılaştıkları en büyük sorunun teminat mektubu olduğunu sözlerine ekledi.