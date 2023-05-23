200 bine yaklaştı! Yarısı Bizden Kampanyası’na rekor başvuru

Maltepe Sanayici ve İş Adamları Derneği'ne ziyarette bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sizlerle bugün, Türkiye yüzyılının arefesinde buluşmaktan gurur duyuyoruz. Sizler bizim daima yol arkadaşımız oldunuz. Mesai arkadaşımız oldunuz. Ticaretimize, sanayimize, şehirciliğimize dair tüm adımları siz değerli arkadaşlarımızla attık. Son derece önemli konularda milletimiz, vatandaşlarımız için istişarelerimizi hep birlikte yaptık. Her gün biraz daha güçlenen ekonomisiyle ticaretiyle yine dünyanın lider şehirlerinden olma yolunda İstanbulumuz için, ülkemiz için mücadele ediyoruz. Bu noktadaki emekleri için buradaki her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"EŞİĞİ 14 MAYIS'TA BÜYÜK BİR FARKLA AÇIK ARA ÖNDE TAMAMLADIK"

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemiz açısından önemli bir eşiği 14 Mayıs'ta büyük bir farkla açık ara önde tamamladık. Girdiği her seçimde olduğu gibi biz sayın Cumhurbaşkanımız yine bu seçimde de en önde, en yakın rakibine 2,5 milyon oy farkla tamamladı. Milletimiz Cumhur İttifakı'mızı, Cumhurbaşkanımızı büyük bir şevkle, aşkla sandığa koşarak destekledi. Yine eser siyaseti kazandı. İnşallah 28 Mayıs'ta da yeniden sandığa gideceğiz. O güne kadar rehavete kapılmadan Cumhurbaşkanımız için kapı kapı dolaşıp milletimize dargın olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hep birlikte ulaşacağız ve 28 Mayıs'ta inşallah hep birlikte zaferimizi ilan edeceğiz."

"AFETZEDE KARDEŞLERİMİZİN SİYASİ TERCİHLERİYLE ALAY ETTİLER"

Bakan Kurum, "Bu anlayışla bugüne kadar hizmet yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza destek verdiler. Ve rekor oy ile sandığa koşarak gittiler. Birileri de depremzede kardeşlerimizin, yaralı kalplerine bakmaksızın onların siyasi tercihleriyle alay ettiler. Seçimden sonra ödeneği bahane göstererek afetzede kardeşlerimizi misafirhanelerden çıkarmak istediler" dedi.

Bakan Kurum dernek ziyaretinin ardından Maltepe'de bulunan Bağdat Caddesi'nde AK Partililer ile bir araya geldi.