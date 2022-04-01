200 milyar TL’lik KGF kredisi bekliyoruz

Emtia ve enerji fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle hükümet işletmelere destek olmak amacıyla 60 milyar TL'lik Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi paketi açıklamıştı. Ancak fiyatlardaki artışın devam etmesi nedeniyle şirketlerde yeni bir kredi beklentisi oluştu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, geçtiğimiz hafta KGF Genel Müdürü Erdal Erdem ile bir araya geldiklerini belirtti. Asmalı, "Biz 200 milyar TL'lik yeni bir paketin açıklanmasını bekliyoruz" dedi. Rusya- Ukrayna savaşından dolayı da enerji fiyatlarındaki artışın hızlandığını anlatan Asmalı, enerji maliyetlerinin enflasyonu artırdığını anlattı. Asmalı, MÜSİAD ev sahipliğinde, Uluslararası İş Forumu (IBF) iş birliğinde Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla Gaziantep'te 10-12 Haziran'da gerçekleştirilecek IBF 2'nci Türk-Arap İş Zirvesi hakkında da bilgi verdi.