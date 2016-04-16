İlk karpuz hasadı Antalya’da başladı

Türkiye'nin örtü altı üretimi ilk karpuz hasadı Antalya'da başladı.Yaz mevsiminin olmazsa olmazı, her öğün sofralarda yer bulan karpuzda ilk hasat Antalya'da başladı. Örtü altı yöntemiyle mevsiminden önce yetiştirilen karpuzlar hipermarketlere, otellere satılıyor. Antalya'da çekirdeksiz olarak örtü altı yöntemiyle yetiştirilen karpuzların kilogramı 2,5 TL'den satılırken, ağırlıkları ise ortalama 5-7 kg arasında değişiyor.



TÜRKİYE'NİN NEREDEYSE EN ERKEN KARPUZUNU YETİŞTİRDİK

Emeklerinin karşılığını alacaklarını ifade eden üretici Veli Çetin, "Sanatımızı gerçekleştiriyoruz mutluyuz gururluyuz Türkiye'nin neredeyse en erken karpuzunu biz yetiştirdik. Karpuzumuz siyah çekirdeksiz lezzetlidir. Garantisini veriyoruz. Bunun dışında karpuzlarımız fiyat olarak 2.5 TL civarında. Karpuzlarımızın hipermarketlere ve otellere dağıtımı olacak" dedi.



KARPUZLAR DAHA ERKEN OLDU AMA BİRAZ DAHA OLGUNLAŞMASINI BEKLEDİK

Mevsimin ilk karpuzunu yetiştirdiklerini belirten Çetin, karpuzların erken yetiştiğini ancak biraz daha olgunlaşması için beklediklerini söyledi. Üretici Çetin, "Karpuzların olgunlaşması daha erken oldu. Tabi biz hasadı bilerek geciktirdik ki daha olgunlaşsın. Alıcıya suyunu versin kabak çıkmasın. Alcısına ağız tadıyla yemeyi nasip etsin" diye konuştu.



DÖNÜMDEN 2 TON KARPUZ BEKLİYORUZ

Bir dönümden yaklaşık 10 ton karpuz beklediklerini ifade eden Üretici Veli Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şuanda birer dönümden 3 tane camekan üzerinde karpuzlarımızı topluyoruz. Dönümde toplamda tonajı 10 tona yaklaşacak diye umuyoruz. Genelde öyle oluyor ilk toplamamızı gerçekleştirdiğimiz için şuan dönümden 2 ton, 3 dönümden de 6 ton bekliyoruz. Genellikle her sene bunu gerçekleştiriyoruz."



GÜN GEÇTİKÇE KİLOGRAMI 10 KURUŞA KADAR DÜŞÜYOR

Karpuzu erken çıkartmanın avantaj olduğunu da sözlerine ekleyen Çetin, "Gün geçtikçe kilogramı 10 kuruşa kadar düşüyor. Tabi haziran ayında daha çok düşecek. Amaç burada en erken karpuzu yetiştirebilmek. Bunu biz ocak ayında fide halinde dikiyoruz. Üzerlerini tünellerle kapatıyoruz. Isısını muhafaza ediyoruz o şekilde nisanın ilk ayına yetiştiriyoruz 10 kuruş da karpuz hiçbir şey kazandırmıyor. Çoğunlukla tarlada kalıyor 10 kuruşa düştüğü zaman. 50 kuruştan aşağısı karpuzda zarar" dedi.



BÜYÜKKALAY: "TÜRKİYE'DEKİ İLK HASATI YAPTIK"

Hasatlarının Türkiye'deki ilk hasat olduğunu söyleyen Üretici Mustafa Büyükkalay, "Çekirdeksiz karpuz ekin işi yaptırıyoruz. 8 ay boyunca sürekli bu işi yapmaya çalışıyoruz. Bu Türkiye'deki ilk hasat. Aynı zamanda çekirdeksiz karpuzda eskiyi andıran bir lezzet var. Eski karpuz dediğimiz aşı gelmeden önce özlenen bir lezzet. Yediğiniz zaman hakikaten karpuz yediğinizi hissediyorsunuz. Yediğinize değecek bir tat lezzet var" diye konuştu.



AİLELER ARTIK 10-15 KİLOGRAMLIK KARPUZLARI İSTEMİYOR

Erken dönemde tüketicinin tercih edeceği karpuzlar ürettiklerini ifade eden Büyükkalay, "Aileler küçülüyor eskisi gibi 10-15 kilogramlık karpuzlar istenmiyor. İnsanlar aldığı zaman karpuzu dolaba koymak istemeyecek. Alacak kesecek bitecek. Bu da o ihtiyaca cevap verebilecek bir yapıda. Karpuzumuz ortalama 4-7 kilogram aralığında olup tüketicinin istediği ideal boyutta olmasından dolayı tercih edilir hale geldi. Tabi bunun yanında tatlı ve lezzetli" dedi.



ŞİMDİKİ KARPUZLAR İRAN'DAN GELİYOR

Türkiye'nin hemen hemen ilk karpuzunun hasadını yaptıklarını ifade eden üretici Mustafa Büyükkalay, ilerleyen dönemlerde karpuzun fiyatının düşeceğini kaydetti. Mustafa Büyükkalay, "Şimdi karpuz İran'dan geliyor. Ocağın 15'inden beri İran'dan geliyor. İlerleyen dönemlerde talep artacak fakat ürün mal çoğalacak. Ondan sonra fiyatlar geriye gelecektir. Türkiye'deki karpuz ilk Antalya'da ondan sonra Adana ve Diyarbakır'da çıkacak" şeklinde konuştu.

Karpuzlarının çekirdeksiz olduğunu söyleyen üretici Ümmü Çetin, ürettikleri karpuzlarının tatlı olduğunu belirtti. Ümmü Çetin, "Karpuzlarımız çekirdeksiz. Ocağın 15'inde ektik. Tadı çok güzel. 5-7 Kg arasında değişiyor. Turfanda ilk bizde çıktı. Onun için memnunum karpuzdan tadı çok güzel" dedi.