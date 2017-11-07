Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası büyüme tahminini yükseltti!

Rusya'ya kredilerin durdurulması sonrasında EBRD'nin en büyük iki yatırım ülkesi haline gelen Türkiye ve Polonya, EBRD bölgesindeki büyümenin ana yönlendiricisi konumunda.

İKİ KAT ARTIRDI

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisi için 2017 büyüme tahminini % 2,6'dan %5,1'e çıkararak Mayıs ayına göre neredeyse iki kat artıran EBRD, 2018 yılında ise büyüme tahminini %3,0'dan %3,5'e yükseltti.

İHRACAT ARTACAK

2018'de ise mali teşviklerin etkisinin azalmasıyla Türkiye'nin yaklaşık yüzde 3,5 büyüme kaydedebileceği öngörüsüne yer verilen raporda, uygulamaya konan teşviklerin etkisinin azalmasıyla gelecek yıl büyümenin bir miktar hız kesebileceği, öte yandan kur seviyesi ve güçlü talep nedeniyle ihracatın artmasının beklendiği bildirildi.

MERKEZ'İN SIKILAŞTIRICI PARA POLİTİKASI TL KAYBINI TELAFİ ETTİ



TL'nin Temmuz 2016'dan bu yılın ocak sonuna kadar olan dönemde ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 27 seviyesinde değer kaybettiği belirtilen raporda, söz konusu değer kaybının bir kısmının, Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırarak aldığı tedbirler ve gelişen piyasalara portföy akışının artmasının da etkisiyle sonradan telafi edildiği bildirildi.

EN BÜYÜK REVİZYON TÜRKİYE'YE YAPILDI

EBRD baş ekonomisti Sergei Guriev yaptığı açıklamada, "Büyümenin her yer için yukarı yönlü revizyonu, büyümeni ne gkadar geniş tabanlı olduğu konusunda iyi bir haber. En büyük revizyonlardan birni Turkiye'de yapıldı. Bu revizyonda cesur mali teşvikler ve kredilerde büyümenin teşvik edilmesi etkili oldu" ifadelerini kullandı.