Türkiye, İran ve Katar arasında dev anlaşma

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin birçok alanda artarak devam ettiğini ve iki ülkenin yönetimi ve halkı arasındaki bağların daha da güçlendiğini söyledi.

Bakan Arslan, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler ve 5 Kasım'da gerçekleştirdiği Doha ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye, İran ve Katar arasında kara yolu taşımacılığı alanında anlaşma konusunda müzakerelerde sona gelindiğini aktaran Arslan, "Güzergâh belirlendi ve taslak anlaşma metni hazırlandı. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Asım Ahundi ile 19 Ekim'de Türkiye'de görüştük ve anlaşma konusunda mutabık olduğumuzu netleştirdik. Daha sonra Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim es-Saliti de Bakan Ahundi ile görüşerek aynı şekilde mutabakatı ortaya koydular. Son olarak biz de Katar'da es-Saliti ile görüşerek anlaşma konusunda mutabakatımızı belirttik. Türkiye, İran ve Katar arasında kara yolu taşımacılığı anlaşması yakında imzalanacak." dedi.

Suriye ve Irak'taki krizden dolayı İran üzerinden Katar'la yapılacak kara yolu taşımacılığının üç ülke için de büyük önem taşıdığını vurgulayan Arslan, anlaşmanın imzalanmasının ardından bu projenin deniz yolu taşımacılığına da entegre olacağını belirtti.

"ADANA-DOHA ARASINDA HAFTADA 3 UÇAK SEFERİ GERÇEKLEŞECEK"

Bakan Arslan, havacılık alanında ise hem Türk Hava Yolları'nın hem de Katar Hava Yolları'nın dünya çapında markalara dönüştüğüne ve bu iki şirketin iş birliği yaparak güçlerini birleştirmeleri gerektiğine işaret etti. Arslan, "Havacılık alanında yapılacak yeni işbirlikleri iki ülkeye de önemli imkânlar sağlayacak. 6 Kasım'daki ilk uçuşun ardından bundan sonra Adana-Doha arasında haftada 3 sefer gerçekleşecek. Tüm bu gelişmeler, Katar'da faaliyet gösteren Türk şirketlerine yenilerinin eklenmesine aracı olacak. Katar'la daha önce denizcilik anlaşması yapmıştık. Bununla ilgili alt komitelerin çalışmasının geliştirilmesini de ele aldık." diye konuştu.

Çok sayıda Katarlı şirketin Türkiye'de yatırım yapmasından memnun olduklarını dile getiren Arslan, geçen günlerde Türkiye'de imzalanan yerli otomobil projesinde yer alan BMC şirketinin ortağı Katarlı bir firmanın da bu projenin içinde olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE, 2020'YE KADAR DÜNYA POSTA BİRLİĞİ'NİN DÖNEM BAŞKANI"

Türkiye'nin 2020'ye kadar Dünya Posta Birliği dönem başkanı olduğunu ifade eden Arslan, sektördeki gelişmeleri Katar ile birlikte takip ettiklerini, bölgedeki potansiyelden daha fazla yararlanmak adına e-ticaret konusunda görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Katarlı mevkidaşı Casim es-Saliti'yi 20-21 Kasım'da Antalya'da yapılacak "Uluslararası E-Ticaret Konferansı"na davet ettiğini belirten Bakan Arslan, "E-Ticaret konusu özellikle yeni gelişen ama hızla büyüyen bir alan. Sayın bakan davetimize memnuniyetle geleceğini ifade etti. İki ülke arasında postacılık alanında olduğu gibi e-ticareti de önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmeler ile daha ileri seviyeye taşıyacağız." dedi.

BAKAN ARSLAN'IN KATAR TEMASLARI

Saliti ve heyetiyle görüşmede, taşımacılık ve haberleşme alanında yapılanları ve yapılacakları, serbest ticaret anlaşması ve kombine taşımacılık anlaşması konularını ele aldıklarını kaydeden Arslan, Katar temasları hakkında şunlar söyledi:

"Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeler için kritik öneme sahip ve Türkiye'deki limanlar ile direkt bağlantısı bulunan Hamed Limanı'nı ziyaret ettik. Türkiye'den gelecek ürünlerimiz bu liman üzerinden bölgeye dağıtılacak. Doha'da metro yapılıyor ve özellikle demir yolu altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmaları var. Ülke olarak biz bu konuda çok mesafe almış durumdayız. Demir yolu konusunda tecrübelerimizi Katarlı dostlarımızla paylaşıyoruz. Demir yolu konusunda iş birliği yapabileceğimizi ve kendilerine demir yolu sektörüyle alakalı eğitim verebileceğimizi ilettik. Demir yolunun yanı sıra tersanecilik, gemi inşası ve gemi bakım onarımı alanlarında da büyük tecrübeleri olan ülkemizin, bu tecrübesini Katar'a aktarabileceğini belirttik."

Bakan Arslan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve Kıbrıs meselesinde, Katar'ın gerek yönetimi gerek halkıyla Türkiye'nin yanında duruşundan dolayı teşekkür ettiklerini aktarırken, "Katar da aynı şekilde Körfez krizi döneminde özellikle sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Başbakanımız ve sayın Dışişleri Bakanımızın hem duruşları hem Katar'ın ve bölgenin bu krizden kurtulması konusunda ortaya koyduğu samimiyeti ve desteği nedeniyle bize teşekkürlerini iletti." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında çok iyi ilişkiler olduğunu vurgulayan Arslan, "Yakın zamanda sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla iki ülke arasında üçüncü Yüksek Strateji Toplantısı yapılacak. O toplantıya da hazırlık olması adına biz iki bakan bir çalışma yaptık ve yapacağımız işleri takvimlendirdik." diye konuştu.