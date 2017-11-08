Türkiye’nin otomobili lokomotif olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son bir asırda dünyada yaşanan büyük sıçrama dönemlerinin ilk üçünü kaçırmıştık. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi getirdiğimiz seviye bizi dördüncü atılım dönemini yakalayabilmemiz konusunda fevkalade umutlandırdı. Türkiye'nin otomobil projesi işte bu dördüncü atılım döneminin adeta sembolü olacak, lokomotifliğini yapacak önemde görüyoruz" dedi. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil gibi yüksek teknolojiye dayalı projelerin kendi sektörleriyle birlikte çok geniş bir alanda etkiye yol açtığını ifade etti. Erdoğan, "Düşük teknolojili, düşük katma değerli üretimden yüksek teknolojiye, tasarıma markalaşmaya dayalı üretime geçiş sürecimizde bu projenin çok önemli bir yeri olacaktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Turizmde geçtiğimiz yıl yaşadığımız sıkıntıları büyük ölçüde aşmaya başladığımız bir sezonu hamdolsun geride bırakıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl hem turist sayısı hem gelir bakımından çok daha iyi olacaktır" diye konuştu.

ŞEFFAF DÖNEM BAŞLADI

Yerli otomobil, cep telefonu gibi yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin ülkemizde üretimine yönelik projeleri hayata geçirirken bunların tamamlayıcısı mahiyetindeki çalışmaları da ihmal etmediklerini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız, önceki gün ithalat ve ihracatçılarımıza büyük kolaylık sağlayacak bir sistemi devreye soktu. Bu sistemle, gümrüklerdeki eşyalarla ilgili tüm süreçler cep telefonu veya bilgisayar üzerinden görülebilecek. Böylece hiçbir kişi ve kurumun, ihracatçı ve ithalatçılarımızın işlemlerini keyfi olarak geciktirme, sürüncemede bırakma, bilgi vermeme gibi yollara başvurma şansı kalmıyor. Geçmişte çok kötü bir nama sahip olan gümrüklerimizi, aldığımız tedbirlerle büyük ölçüde derleyip, toparlamıştık. Yeni sistem, artık her şeyin daha şeffaf, hızlı ve daha düşük maliyetle izlenebilmesine imkân sağlayacak."

ÜRETEN HERKESİN YANINDAYIZ

Gümrüklerde hayata geçirilen sistemin detaylarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaman faktörünün, rekabetin en önemli unsurlarından biri haline geldiği günümüzde, bu sistem, ticaret erbabımıza çok önemli bir avantaj sağlayacak. Bu anlayışla çalışan, üreten, ihracat yapan, istihdam oluşturan herkesin yanındayız, yanında da olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.