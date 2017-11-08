Van Gölü’ne termal

Van'da yaşanan sosyo ekonomik rahatlamayla birlikte iş dünyasının gündemine yeni yatırımlar ve projeler tekrar girmiş durumda. Özellikle Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) bu konuda adeta proje fabrikası gibi çalışıyor. Doğu'nun turizm
merkezi olması planlanan Van Gölü
'nün kıyısına lüks yatlar için marina ve kent içi su kanalları yapılması da gündemde.
Kurumun turizm için hayata geçirdiği en önemli projelerden biri ise Van Shopping Fest. Konuştuğum oda yetkilileri Mart 2018'deki festival için VATSO yetkilileri İran'ı şehir şehir dolaşıyor. Festivalin ciro hedefi ise 500 milyon TL. Şehrin önde gelen turizmcileri de projelerini raftan indirmiş durumda. Kendine ait plajı bulunan Merit Şahmaran Otel'in sahipleri yeni yatırımlar üzerine çalışıyor. Gelecek yıl 6-7 milyon TL civarında bir yatırımla oteli yenileyeceklerini ifade eden otel sahibi Necdet Aksoy'un farklı planları da var. Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğunu ifade eden Aksoy, "İstanbul Üniversite'sine bir araştırma yaptırdık. Valiliğimiz de destek oldu. Buradan çıkan rapora göre Van Gölü'nün derinliklerinde dünyanın en şifalı minareleri bulunuyor. Bu mineraller cilt başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geliyor. Burada Türkiye'nin en büyük termal tesisini kurmak mümkün. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
% 98'İ NAKİT KULLANIYOR
Van'daki değişimi akademisyenler ile konuşmak için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin de kapısını çaldım. Doç Dr. Suvat Pavin'in İranlı turist
lerin Van algısını ölçen anketine göre şehre gelen turistlerin yüzde 97'si memnun olarak dönüyor. İranlılar, harcamalarının da yüzde 98'sini de nakit olarak gerçekleştiriyor.
VANLI YATIRIMCILAR HEDEFLERİNİ ANLATTI
İranlı turistlerin daha kaliteli hizmet talep ettiğini söyleyen turizmci Necdet Aksoy, "Van tarihi bir akım yakaladı. Bu fırsatı kaçırmamak için çok çalışmalıyız. Esnafı eğiteceğiz. Dil kursları açacağız. Onları daha iyi anlamak için çalışacağız" dedi. Öte yandan Van Gölü'ndeki etkinlikler büyük ilgi görüyor. Tekne partilerine katılan İranlı turistler koy koy geziyor.
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