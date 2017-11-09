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imar artışı verilmeden yapılmalı

ZEYNEL YAMAN

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 9.11.2017
Kentsel dönüşüm imar artışı verilmeden yapılmalı
İstanbul'da ün muhakkak yerinde yapılacağını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) , "Bu kentsel dönüşüm yerinde yapılırken, nasıl yapılacağı konusuna geldiğimiz zaman, hiçbir şekilde ilave imar artışı olmadan yapılacak. Yani bina yıkılıp aynı bina olarak yapılacak, ilave daire daire yapılamayacak" dedi. İBB'nin Florya Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Mevlüt Uysal, 2018 bütçelerinde kentsel dönüşüm için 1 milyar lira bütçe ayırdıklarını ifade ederek, "Yerinde dönüşüm yaparken de yüzde 20 metrekaresinden düşük olacak. Yani vatandaşa, 'Senin daireni yıkıp yapalım ama 120 metrekare ise 100 metrekare olarak 20 metrekare düşük verelim. O yüzde 20 metrekarenin ortalama İstanbul'da yüzde 60-70 maliyetleri karşılayacağını hesaplıyoruz" dedi.
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Kentsel dönüşüm imar artışı verilmeden yapılmalı
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