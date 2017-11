Vatandaşa ucuz et üreticiye de destek

BUGÜN NELER OLDU

Vatandaşın eti ucuza yemesi için önemli bir proje başlatan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, üreticiyi de korumak için ikinci bir adım attı. Üreticinin mağdur olmaması için ucuz et projesinin ikinci aşamasını devreye sokan Et ve Süt Kurumu ( ESK ) etin, yerli üreticiden alış fiyatını 25 liraya yükseltti. ESK 25 liradan alım fiyatı için canlı hayvanda yüzde 57 randıman şartı koydu.Bakanlık önümüzdeki dönemde yerli besi yapan işletmeleri desteklemek için de çalışma başlattı. Hayvanların erkenden kesilmemesi için tedbirler alınacak. Özellikle 30 ilde et üretimine yönelik düve alımına yüzde 30 hibe verilecek. Bakanlık buzağı desteklemesi için 200-750 liralık ödeme öngörürken, damızlık hayvan üretim merkezlerinin sayısı da artırılacak. Ayrıca 40 ilde koç-teke üretim merkezi faaliyete geçirilecek. Bakanlık, yerli üreticiyi korumak için kesimlik hayvanda et verimliliğine de bakacak. ESK bir hayvanın toplam ağırlığının yüzde 57'si kadar asgari karkas et sağlaması halinde 25 liradan alım yapacak. Bu uygulama besicilerin hayvanlarını sağlıklı bir şekilde besleyerek, bölgelere uygun 'etçi ırklar' yetiştirmesini teşvik edecek.Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) temini ile iki markette satışa sunulan "ucuz etler" bu hafta sonundan itibaren tüm Türkiye çapında ulaşılabilir olacak. 81 ilde şubesi bulunan ve kendi satış noktalarının tamamında satış yapmayı taahhüt eden A101 ve BİM firmaları ile sözleşme imzalandı. Vatandaşlar, kıymanın 29 lira, kuşbaşının kilogramının 31 liradan satışını olumlu karşıladı. A101 Üst Yöneticisi Erhan Bostan, ürünlerin 7 binin üzerinde şubede satılacağını söyledi.UCUZet sistemine giremedikleri için rekabette zorlandıklarını dile getiren kasaplar Bakan Eşref Fakıbaba ile bir araya geldi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, en önemli gündemin ithalat olduğunu belirterek, "Bir kilo etin yarısı yurtdışına döviz olarak gidiyor. Bunun çözülmesi için en güçlü olduğumuz hayvan varlıklarından koyunun ön plana getirilmesi gerekiyor. Bakan da destek verdi" diye konuştu.