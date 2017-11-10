ABD'de tüketici güveni beklentinin altında

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, kasım ortasında ekim sonuna kıyasla 2,9 puan azalarak 97,8 oldu. Son iki ayda gerileme eğiliminde olan endekse yönelik beklenti 100,7 seviyesindeydi.

Rapor, Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini yansıtan Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi'nin yine bir önceki okumaya kıyasla 2,5 puan azalışla 113,6'ya gerilediğini gösterdi. Tüketici Beklentileri Endeksi ise kasımda 90,5'ten 87,6'ya geriledi.

Raporda görüşlerine yer verilen Michigan Üniversitesi Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin, tüketicilerin yılın son aylarında ücretler, faiz oranı ve enflasyon konularındaki endişelerinin arttığına işaret etti.