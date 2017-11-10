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'de tüketici güveni beklentinin altında

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 18:27 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 18:28
ABD'de tüketici güveni beklentinin altında

'de Tüketici Güven Endeksi (UMICH) kasımda 97,8'e gerileyerek beklentinin altında kaldı.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen 'nin raporuna göre, UMICH, kasım ortasında ekim sonuna kıyasla 2,9 puan azalarak 97,8 oldu. Son iki ayda gerileme eğiliminde olan endekse yönelik beklenti 100,7 seviyesindeydi.

Rapor, Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini yansıtan Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi'nin yine bir önceki okumaya kıyasla 2,5 puan azalışla 113,6'ya gerilediğini gösterdi. Tüketici Beklentileri Endeksi ise kasımda 90,5'ten 87,6'ya geriledi.

Raporda görüşlerine yer verilen Michigan Üniversitesi Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin, tüketicilerin yılın son aylarında ücretler, faiz oranı ve enflasyon konularındaki endişelerinin arttığına işaret etti.

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ABD'de tüketici güveni beklentinin altında
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