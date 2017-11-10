Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü 3 trilyon lirayı aştı

TBB, Bankacılık Sektörü Değerlendirmesi Eylül 2017 Raporu'nu yayımladı. Raporda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, eylül sonu itibarıyla bankacılık sektörü toplam aktiflerinin 3 trilyon 54 milyar liraya (860 milyar dolar) yükseldiği belirtildi.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artışa işaret eden toplam aktiflerin, Eylül 2016'da 2 trilyon 534 milyar lira düzeyinde bulunduğu hatırlatılan raporda, "Krediler, mevduat ve mevduat dışı kaynaklardan daha hızlı büyümüştür. Sektör, öz kaynak artışı yoluyla kaynak üretimine devam etmiştir. Son bir yıllık dönemde kredilerin yüzde 14'ü öz kaynaklardaki büyümeden gelen kaynakla finanse edilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, toplam kredilerin bir yıl önceye göre yüzde 24, sabit fiyatlarla ise yüzde 12 büyüyerek 2 trilyon lira (565 milyar dolar) olduğu kaydedildi.

Geçen yılın 9 ayında 125 milyar lira artan kredilerin, 2017'nin aynı döneminde 260 milyar lira yükseldiği bildirilen raporda, "Toplam mevduat yüzde 22 artışla 1 trilyon 635 milyar lira (460 milyar dolar), sabit fiyatlarla artış yüzde 10 oldu. Toplam kaynakların yüzde 54'lük bölümünü mevduat oluşturdu. Kredi/mevduat oranı 2 puan artarak, yüzde 123 düzeyine yükseldi." ifadelerine yer verildi.

MEVDUAT DIŞI KAYNAKLAR ARTMAYA DEVAM ETTİ

Raporda, yıllık bazda yüzde 19 artan mevduat dışı kaynakların Eylül 2017 itibarıyla 822 milyar lira (232 milyar dolar) olduğu belirtildi.

Repo işlemlerinden sağlanan fonlar dışında, mevduat dışı kaynakların bütün önemli alt kalemlerinde artış yaşandığı vurgulanan raporda, "Bireysel kredilerin yıllık büyümesi eylül ayı itibarıyla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bireysel krediler toplam kredilerin yüzde 25'lik bölümünü oluşturmaktadır. Kurumsal kredilerdeki yıllık büyüme ise yüzde 28 olmuştur." denildi.

TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAK ORANI GERİLEDİ

Raporda, takipteki alacaklar/kredi oranının Eylül 2017'de bir önceki yıla göre 0,3 puan azalarak yüzde 3,1'e gerilediği belirtildi.

Aynı dönemde faiz gelirlerinin yüzde 22, faiz giderlerinin ise yüzde 23 arttığı, net faiz gelirinin yüzde 21 artarak 107 milyar lira olduğu kaydedilen raporda, 12 aylık kar hacminin yüzde 26 artışla 46 milyar liraya yükseldiği, yıllık ortalama öz kaynak karlılığının da bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek yüzde 14,3 olduğu bildirildi.

Bankacılık sektörü toplam öz kaynaklarının Eylül 2017 itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 345 milyar lira (97,1 milyar dolar) seviyesinde bulunduğu belirtilen raporda, öz kaynakların dolar bazında önemli bir değişiklik göstermediği kaydedildi.