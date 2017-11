Her eve bir otopark zorunlu olacak

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın şehir merkezlerinde kalmış askeri alan larla ilgili kesin bir talimatı olduğunu belirterek bu alanların hepsinin yeşil alan olarak kalacağını açıkladı. Yeni Otopark Yönetmeliği'yle ilgili de bilgi veren Bakan Özhaseki, her daireye bir otopark yeri göstermeyi zorunlu kılacaklarını kaydetti. Halihazırdaki uygulamada her 3 daire için bir otopark yeri gösterilmesi gerekiyor. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bakan Özhaseki şunları söyledi:Yeni Otopark Yönetmeliği'yle her daireye bir otopark yeri göstermeyi zorunlu kılacağız. Mevcut uygulamada her 3 daire için bir otopark yeri gösterilmesi gerekiyor. Çalışmalar son aşamaya geldi. Yönetmeliği 10-15 gün içerisinde yayımlanması için başbakanlığa göndereceğiz. 12 daire yapıyorsanız 12 otopark yeri olacak. Yoksa yapamazsınız. Eskiden 'otopark yeri sıkıntılı efendim çok yok, biz bunun parasını verelim, belediyede bir fonda biriksin sonra da oradan otopark yapılır' gibi bir düşünceyle paraya çevirme vardı. Hayır, bu yok, çünkü bunun kötüye kullanıldığını gördük.Özhaseki, askeri alanlardan cüzi kısımların depreme hazırlık için rezerv alanı olarak kullanılabileceğini vurguladı.Şehir içerisinde kalan askeri alanlar, bundan 50-60 yıl kadar önce bazen daha eski, şehirlerin çeperlerinde yer alan askeriyenin kullanacağı yerlerdi. Şehirler öyle büyümüş ki askeri alanları içine almış ve yutmuş. Buraların dışarıya taşınması çok doğru bir fikir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var, hepsi yeşil alan olacak. O konuda kimsede ters bir düşünce yok.Deprem için bazı yerlerde rezerv alan bulamazsak, askeri alanlar da kullanılabilir. 'Niye yeşil dediniz de buna hazırlık yapıyorsunuz' denmesin diye de bunu söylemeye çalışıyorum. Mesela İstanbul'da 12 bin 600 hektarlık, Ankara'da 18 bin 800 hektarlık alanlar var.