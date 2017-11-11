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te ayağı takılıp düştü, 7.5 milyon dolar ndı

Giriş Tarihi: 11.11.2017 11:41 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 11:46
Markette ayağı takılıp düştü, 7.5 milyon dolar kazandı

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir jüri heyeti, te ayağı takılıp düşerek kalçasını kırdığını söyleyen bir müşterinin 7.5 milyon dolar tazminat almasına hükmetti.

Olay, 2015 yılında, dünyanın en değerli perakende zinciri olan ve 270 milyar dolar piyasa değerine sahip inde gerçekleşti.

KALÇASI KIRILDI, DAVA AÇTI

61 yaşındaki Henry Walker almak için sergiye uzanırken karpuzların konduğu palete takılarak düştü. Kalçası kırılan Walker'ın avukatı Wal-Mart'ın paleti kaplaması ve güvenli halde tutması gerektiğine dayanarak dava açtı.

KARARI TEMYİZE GÖNDERECEK

Wal-Mart ise savunmasını karpuz sergisinin tehlikeli olmadığı üzerine kurdu ve müşterinin hatası nedeniyle olayın meydana geldiğini belirtti. Dev perakence zinciri çıkan kararla ilgili hayâl kırıklığı yorumu yaptı ve tazminat miktarının aşırı olduğunu düşünerek kararı temyize götürmeye hazırlanıyor.

AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

Mahkemeye sunulan dokümanlarda benzer sergilerin ülkenin her yerinde ve farklı perakendecilerde de kullanıldığına da dikkat çekildi. Wal-Mart tarafından yapılan açıklamada "Wal-Mart karpuzları 25 Haziran 2015 tarihindeki sergilerle aynı şekilde satmaya devam edecektir." denildi.

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Markette ayağı takılıp düştü, 7.5 milyon dolar kazandı
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