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Taşeron işçilerin ıyla ilgili açıklama

Giriş Tarihi: 12.11.2017 16:06 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 16:14
Taşeron işçilerin istihdamıyla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu taşeron işçiler ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yıl bitmeden gerekeni yapacağız” dedi.


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Taşeron işçilerin istihdamıyla ilgili açıklama
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