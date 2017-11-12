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Taşeron işçilerin istihdamıyla ilgili açıklama
Taşeron işçilerin
istihdam
ıyla ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 12.11.2017
16:06
Güncelleme Tarihi: 12.11.2017
16:14
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu taşeron işçiler ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yıl bitmeden gerekeni yapacağız” dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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