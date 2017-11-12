Yatırımlar hızlandı: Nüfusun % 65’i doğalgaza kavuştu

Türkiye'nin dört bir yanına doğalgaz götürme hedefine hızla yaklaşılıyor. Bu kapsamda eylül ve ekim aylarında 12 ilçe daha lisans kapsamına alındı. Böylece şu anda 517 ilçe doğalgaz dağıtım bölgeleri kapsamına alınmış oldu. Bu ilçelerin 363'ünde halihazırda doğalgaz kullanılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bugüne kadar yapılan ihaleler sonucunda 65 dağıtım bölgesi için dağıtım lisansı verildi. Kanun öncesi lisans verilen 7 adet dağıtım lisansıyla birlikte bu sayı toplam 72'ye ulaştı.

13 MİLYON ABONE

Doğalgaz abone sayısı 13 milyon seviyelerine ulaştı. Bu da yaklaşık 50 milyon nüfusa denk geliyor. Böylece Türkiye'nin nüfusunun yüzde 65'ine doğalgaz ulaşmış durumda. Gelecek 3 yıllık planlamalar kapsamında doğal gazın ulaştırılacağı yeni il ve ilçelerle birlikte ilave 2 milyon abone artışı olacağı hesaplanıyor. 2019 yılı itibariyle toplam nüfusun yüzde 75'ine doğalgaz ulaştırılması hedefleniyor.

5 milyar liralık ilave yatırım

Doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından inşa edilen toplam boru hattı uzunluğu 116 bin kilometreye, toplam yatırım tutarı ise yaklaşık 15 milyar liraya ulaştı. Sektörün önümüzdeki yıllarda ilave 5 milyar lira yatırım yapması öngörülüyor.