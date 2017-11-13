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ün varili 63,52 dolar

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 09:56
Brent petrolün varili 63,52 dolar

ün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 63,52 dolarda yatay seyrediyor.

Cuma günü 63,79 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,25 doları gören ün varil fiyatı bu sabah 63,75 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,36 azalarak 63,52 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 56,80 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD'de artan petrol kuyusu sayısı ve kaya petrolü üretimindeki artış ihtimalinin etkisiyle yükseliş eğilimindeki petrol fiyatlarının baskılanarak, 63 dolar düzeyinde yatay seyir izlediğini kaydetti.

Öte yandan, petrol piyasasında hafta içinde ABD'de açıklanacak stok verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 63,58 ile 63,62 dolar aralığının direnç, 63,50 ile 63,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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Brent petrolün varili 63,52 dolar
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