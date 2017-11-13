Ekim yapılamayınca güneş enerjisine yatırım yaptılar

Yenilenebilir enerjide önemli kaynak olan güneş enerjisinden yararlanmak isteyen çok sayıda yatırımcının tercih ettiği Şanlıurfa'da, şu ana kadar 47 GES yatırımına onay verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de içme ve atık su arıtma tesisinin bulunduğu 3 noktada yatırım yaparak, elektriğini güneş enerjisinden elde etmeye başladı.

ÇİFTÇİ: YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNE ÖNEM VERİYORUZ

Kentte daha önce ekim yapılamayan atıl durumdaki arazileri artık GES panelleri süslerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi, bu sektörde yatırım yapmak isteyenleri, güneş ışığından en fazla yararlanan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'ya davet etti. Şu anda, kentte 6 milyon metrekarelik alanda 47 GES projesine ruhsat verdiklerini belirten Çiftçi, GES projelerini hem çevre dostu olduğu hem de istihdam sağladığı için önemsediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 3 tesiste kendilerinin de yatırım yaptıklarını, iki noktaya daha yatırım yapacaklarını anlatan Çiftçi, 5'inci, 6'ncı ve 7'nci sınıf olarak tanımlanan ve tarım yapılamayan arazilere GES panellerinin kurulmasına izin verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Şanlıurfa, coğrafya olarak yenilenebilir enerjiye uygun bir kent. Şu anda şehrimizde hem özel sektörün hem de kamu sektörünün projeleri var. Biz de enerji tüketen bir kurum olarak 3 içme ve atık su tesislerimizin bulunduğu noktaya bu panellerden kurduk. Doğa dostu ve dünya var oldukça devam edecek olan güneş enerjisinden yararlanmak istiyoruz. Tarım yapılamaz durumdaki 5'inci, 6'ncı ve 7'nci sınıf arazilerde bu sistemin kurulumuna izin veriyoruz. Bu yönde yatırım yapacak olanlar projelerini hazırlayıp bize müracaatta bulunuyorlar. Biz de inceleyip gerekli planlamayı yapıyoruz. Şu ana kadar 47 proje müracaatı oldu ve biz bunları planladık ruhsat işini bitirdik. Biz bu yöndeki müracaatlarda yatırımcının önünü açıyoruz. Yenilenebilir enerji, istihdam ve yatırım açısından biz GES projelerine önem veriyoruz. İşe yaramayan dağlık alanlar, ot bitmeyen araziler, kayalık alanlara artık GES panelleri döşeniyor ve ülke ekonomisine katkıda bulunuluyor. Hidroelektrik santrallerin, termik santrallerin ömrü sınırlı olduğu için dünya döndükçe var olacak doğa dostu güneş enerjisinden yararlanmalıyız. Biz sahip olduğumuz bu değer ile şehrimizi yenilenebilir enerjinin merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz."