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, sivil havacılıkta Rus şirketle iş birliği yapacak

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 11:52 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 11:59
TAI, sivil havacılıkta Rus şirketle iş birliği yapacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/), Rus firması ile stratejik ortaklığa imza attı. Havacılık alanında stratejik işbirliği ve ortaklık için imzalanan mutabakat anlaşmasına göre (Memorandum of Understanding/MoU) iki şirket, sivil havacılık alanında ortak dizayn ve üretim gerçekleştirecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6-9 Kasım'da Tayland'da Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılan , Dubai Airshow'da da Ortadoğu'daki pazar etkinliğini artırmaya yönelik girişimlerde bulunuyor.

Pakistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı'nın yanı sıra Abu Dabi Büyükelçisi'nin ziyaret ettiği TAI şalesi, yüksek ilgi gördü.

TAI Genel Müdürü , Dubai Airshow'a katılımın önemini vurgulayarak, Körfez ülkeleri nezdinde de savunma ve havacılık sektörü için iddialı olduklarını belirtti.

TAI, T-129 Atak helikopterinin gösteri uçuşu yaptığı Dubai Airshow'da, yeni iş birlikleri için de girişimlerde bulundu.

Şirket, Rus firması ile havacılık alanında stratejik iş birliği ve ortaklık için mutabakat metni imzaladı. Buna göre, iki şirket, sivil havacılık alanında ortak dizayn ve üretim gerçekleştirecek.

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TAI, sivil havacılıkta Rus şirketle iş birliği yapacak
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