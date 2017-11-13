Yabancı fon için yeni düzenleme

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, torba yasa tasarısında yer alan düzenlemeyle Hazine'nin doğrudan fonlara kaynak aktarabileceğini belirterek, "Bu sayede yabancı fonların Türkiye
'de daha fazla ve uzun vadeli yatırım yapmaları teşvik edilmiş olacak" dedi. Düzenlemenin girişimcilik ekosisteminde beklenilenin üzerinde bir kaldıraç etkisi yarattığını da dile getiren Şimşek, girişimcilik ekosistemine "fonların fonu" aracılığıyla kademeli aktarılan kaynağın, sektörün gelişmesine önemli etkileri olmasına rağmen yabancı fonların Türkiye'ye çekilmesinde yeterli esnekliği sağlamadığına işaret etti. Şimşek, yapılan düzenlemeyle Hazine'nin fonlara doğrudan kaynak aktarımının önünün açıldığını bildirdi. Girişimcilik sermayesinin fonlarla desteklenmesine devam edileceğini vurgulayan Şimşek, böylece istihdam olanaklarının ve üretimin artırılacağını, güçlü ve dirençli bir ekonomi oluşturulacağını kaydetti.
Faizsiz finansmana fon
Katılım bankalarıyla işbirliğiyle bir fon kurulmasının da gündemlerinde olduğunu anlatan Şimşek, "Mudarabamuşaraka benzeri alternatif finansman araçlarının kullanılması, yaygınlaştırılması planlanıyor" diye konuştu.
KOBİ'lere ve gençlere fon üzerinden finansman
Şimşek, sistemle KOBİ
'lere daha çok ve hızlı kaynak aktarılacağını bildirdi. Şimşek, "Girişim sermayesi fonları başta olmak üzere kurulacak kalkınma, teknoloji ve bölgesel fonlara müsteşarlığımız doğrudan kaynak sağlayacak. Üniversitelerdeki iş fikirleri veya şirketlerin finansmana erişimi bir çekirdek fon üzerinden sağlanacak" bilgisini verdi.