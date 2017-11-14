Türkiye'nin en değerli şirketi Aselsan oldu!

Askeri Elektronik Sanayii (Aselsan) bu sabah piyasa değeri bakımından 45,2 milyar TL'lik değeriyle Garanti'yi (44,8) geçerek Türkiye'nin en değerli şirketi oldu.

DEVLERİ SOLLADI

Garanti'nin ardından 42,7 milyar TL ile üçüncü, Akbank 39,1 milyar TL ile dördüncü, Erdemir 32,4 milyar TL ile beşinci en değerli şirketler listesinde yer aldı.

ASELSAN HAKKINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kurulan ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağlı bir anonim şirkettir. ASELSAN hisselerinin %84,58'i TSKGV'ye aittir, %15,3'lük kısım ise Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görüyor

Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN; başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı ihtiyaç makamlarının, haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok geniş bir ürün yelpazesine sahip.