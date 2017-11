Vodafone Türkiye 2017-18 ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Son 8 yıldır kesintisiz olarak çift haneli büyüyen Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri mali yılın ilk yarısında 4,5 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin, 2017-18 mali yılının ilk yarısında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre %20,4 artışla 1,3 milyar TL'ye yükseldi. Vodafone Türkiye'nin Faiz ve Vergi Öncesi Kâr'ı (FVÖK) ise %43,2 artış ile 531 milyon TL'ye yükseldi.

620 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Türkiye'nin dijitalleşmesi hedefiyle yatırımlarını aralıksız sürdüren Vodafone Türkiye'nin mali yarıyıl yatırımları bu dönemde 620 milyon TL olarak gerçekleşti. Müşterilerine daha iyi hizmet verebilme hedefiyle şirketin yatırımları özellikle 4,5G ve fiber altyapı alanında oldu.

ABONE SAYISINDA REKOR

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 579 bin net abone artışı ile rekor seviye olan 23,2 milyona yükseldi. Şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 11,4 milyona çıkarak toplam abone bazının %49,3'üne ulaştı.

Vodafone'un 4,5G abone sayısı da mali yarıyıl sonu itibariyle yaklaşık 11 milyona ulaştı.

Türkiye'nin 81 ilinde 12 bini aşkın 4,5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4,5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 2017-18 mali yılı ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %85 artış ile 323 bin terabyte'a ulaştı.

KURUMSAL SEGMENT SERVİS GELİRLERİNDE %14'LÜK BÜYÜME

Türkiye'de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla Yarına Hazırım Platformu'nu hayata geçiren şirket, kurumsal alanda da istikrarlı büyümesini sürdürdü. Vodafone Türkiye kurumsal segment servis gelirlerini mali yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artırdı.

Sabit genişbant hizmetlerinde 158 bin net abone artışı

Öte yandan Vodafone Türkiye'nin sabit genişbantta hızlı büyümesi ise devam etti. Son 12 ayda 158 bin net abone artışı sağlayan şirketin sabit genişbant abone sayısı 623 bine ulaşırken sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise aynı dönemde %33 arttı.

2017-18 mali yılı yarıyıl sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan şöyle dedi:

"2017-18 mali yılının ilk yarısı, şirket performansımız açısından dijitalleşmeyi Türkiye'nin tamamına, her bireye her eve, her kuruma özetle her hayata taşıma vizyonumuzu hayata geçirmeye devam ettiğimiz, güçlü ve istikrarlı büyümemizi sürdürdüğümüz bir dönem oldu. Bu dönemde çift haneli büyüme başarısını da gösterdiğimiz için mutluyuz. Diğer yandan hem 4,5G hem de Evlere Kadar Fiber teknoloji yatırımlarımızla bir toplam telekomünikasyon şirketi olarak da büyüdük. Türkiye'nin fiber altyapı ile donatılması hayati bir öneme sahip. Türkiye'nin geleceğini dijitalleştirecek bu yolda Ulusal Genişbant Strateji ve Eylem Planı'nın çok büyük fırsatlar sağlayacağına inanıyoruz. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'mızın da bu vizyonumuzu paylaşmasından memnuniyet duyuyoruz.

Sonuç olarak 2017-18 finansal yılımızın ilk yarısı, Türkiye'ye olan taahhüdümüzün altını bir kez daha çizdiğimiz, ekonomiye olan katkımızın ve ülkenin potansiyeline olan güvenimizin göstergesi olan güçlü bir yatırım ve büyüme dönemi oldu.