Borsada savunma devrimi

Türkiye'nin özellikle Kasım 2002 seçiminin ardından başlattığı savunma sanayisinde millileşme hamlesi, Borsa İstanbul'da dün tarihi bir değişimin yaşanmasını sağladı. Helikopterden uyduya, mühimmattan zırhlı araca kadar savunma sanayisinde birçok proje hayata geçilirken, bunların başrolündeki Aselsan
(Askeri Elektronik Sanayi ), tam da 42. kuruluş yıldönümünü kutladığı dün, Türkiye'nin piyasa değeri en yüksek şirketi haline geldi. Aselsan, daha önce sadece Garanti, İş, Akbank, Koç Holding
ve Turkcell'in oturduğu bu koltuğu ele geçiren ilk şirket oldu.
DÜNYADA DA BİR İLK
Hisse senetleri dün yüzde 7.5, yıl başından bu yana ise yüzde 256 yükselerek 45 lirayı aşan Aselsan, 45.2 milyar liralık piyasa değeri ile Garanti Bankası'nı tahtından ederek liderlik koltuğuna oturdu. Koç Holding, Akbank, Erdemir, Tüpraş, İş Bankası ve Turkcell gibi devleri sollayan Aselsan, aynı zamanda işlem gördüğü borsada piyasa değeri en yüksek şirket konumuna yükselen ilk savunma sanayisi temsilcisi oldu. Aselsan hisselerindeki yükselişte özellikle yerli yatırımcıların alımları etkili oldu. Yabancı payının yüzde 54'ten 34'e gerilediği hissede, yerli payı ise yüzde 46'dan 66'ya çıktı.
15 YILDA 182 KAT YÜKSELDİ
Aselsan, AK Parti
'nin tek başına iktidar olduğu Kasım 2002'den bu yana borsada yaklaşık 182 kat prim yaptı. Aselsan'ın 1 milyar lira olan sermayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın yüzde 85 payı bulunuyor. 2002'den bu yana şirketin aktifi 15, cirosu ise 10 kattan fazla arttı. 6 Ar-Ge merkezinde 3 bin personel istihdam eden Aselsan'ın, 260 farklı ürünü bulunuyor. Şirketin yaklaşık 7 milyar dolarlık siparişi bulunuyor. Aselsan, her 10 siparişinden 9'unu KOBİ
'lere veriyor. Türkiye'nin savunma sanayisinde stratejisinin dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik olduğuna dikkat çeken Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Aselsan yerli tank, hava savunma sistemi, fırkateyn, uçak gibi projelerde önemli tutarda iş alacak" dedi.
KÜRESEL LİGDE YÜKSELİYOR
Dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 2006'da 93'üncü sıradan giren Aselsan, yükselişine geçen yıl da devam etti. Listede 58'inci sırada yer alan Aselsan, bir milyar doları aşan cirosuyla bir basamak daha yükselerek bu kez 57'nci sırada yer aldı. Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan "Defense News Top 100" dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul ediliyor. Şirket beş kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Şirket ayrıca İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 500 Büyük Sanayi Şirketi sıralamasında da 2012'de 42'nci iken, geçen yıl 23'üncü sıraya çıktı. 2006'da 9 milyon dolar olan ihracat, 2016'da 161 milyon dolara ulaştı.