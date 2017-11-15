Bütçe ekimde 3.3 milyar lira açık verdi

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında bütçe giderleri 56,2 milyar TL faizhariç giderler ise 52,6 milyar TL oldu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekim ayı gider gerçekleşmeleri yılsonu gider tahminimizle uyumludur. Ekim ayında faiz hariç giderler yüzde 29,8 oranında artmıştır. Bu artışta yılın son çeyreğine ilişkin ödeneklerin serbest bırakılması nedeniyle kurumların mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderlerindeki hak edişlerin bu ay içinde ödenmiş olması en önemli etken olmuştur." dedi.



Sosyal Güvenlik Kurumunun yılbaşında ertelenen prim alacaklarının Ekim ayına ilişkin tahsilatının beklentilerden daha olumlu bir şekilde gerçekleştiğini ifade eden Ağbal, "Ekim ayında bankalara yapılan bu ödemelerin bir kısmı Kasım ayında Kurumun gelir kayıtlarına dahil edilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumunun ertelenen alacakların beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle Kasım ayında Kuruma yapılan transfer ödemeleri azalacaktır." diye konuştu.



Ağbal, şunları söyledi:



"Daha önceki yaptığımız açıklamalarda faiz hariç giderlerdeki artış oranının yılın ikinci yarısında azalış trendine gireceğini ifade etmiştik. Nitekim yılın ilk yarısında faiz hariç giderlerdeki artış oranı yüzde 20,2 olarak gerçekleşmişken Temmuz-Ekim döneminde ise bu oran yüzde 17,2'ye gerilemiştir. Kasım ve Aralık aylarında faiz hariç giderlerdeki artış oranı önemli ölçüde aşağı yönlü trendde olacaktır. Bu çerçevede beklenmeyen bir risk ortaya çıkmadığı takdirde yılın ikinci yarısına ilişkin faiz hariç giderlerdeki artış oranı, Orta Vadeli Program öngörülerimiz çerçevesinde yüzde 11 civarına kadar düşecektir.



Ekim ayında bütçe gelirleri 52,8 milyar TL, vergi gelirleri ise 45,6 milyar TL olmuştur. Ocak-Ekim döneminde ise bütçe gelirleri 509,4 milyar TL, vergi gelirleri ise 430,9 milyar TL olmuştur. Vergigelirleri performansı ekonomideki canlanmaya paralel olarak olumlu yönde bir artış trendi içindedir. İşgücü piyasasındaki olumlu gelişmeler gelir vergisini tahsilatını, ekonomik canlanmadaki artış trendiyle birlikte artan kurum karları ise kurumlar vergisi tahsilatını artırmaktadır. Diğer taraftan iç talepteki olumlu gelişmeler dolaylı vergi gelirleri tahsilatını artırmıştır. İç talepteki canlanma brüt KDV tahsilatını önemli ölçüde yukarıya çekerken, vergiiadelerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan Bakanlık düzenlemelerimiz çerçevesinde artan KDV iadeleri nedeniyle net KDV tahsilatı yüzde 15,6 oranında artmıştır. Bütçe gelirleri ve vergi gelirleri tahsilatındaki gelişmeler Orta Vadeli Program hedeflerine ulaşılacağına işaret etmektedir.



Önümüzde kalan iki ay içerisinde de harcama tarafında OVP hedefleri içinde kalarak yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstereceğiz."



Bakanlıktan yapılan açıklamanın ayrıntıları ise şu şekilde:



"2016 yılı Ekim ayında 104 milyon TL açık veren bütçe, 2017 yılı Ekim ayında 3,3 milyar TL açık vermiştir. 2016 yılı Ekim ayında 2,8 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Ekim ayında 197 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir. 2017 yılı Ekim ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına

göre yüzde 21,8 oranında artarak 52,8 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 29,2 oranında artarak 56,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.



2017 yılı Ekim ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,3 oranında artarak 45,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 29,8 oranında artarak 52,6 milyar TL olmuştur.



OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ



2016 yılı Ocak-Ekim döneminde 12,1 milyar TL açık veren bütçe, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 35 milyar TL açık vermiştir. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde 32,4 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 15,2 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir.



2017 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 oranında artarak 509,4 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 18,4 oranında artarak 544,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı

dönemine göre yüzde 18 oranında artarak 430,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 19 oranında artarak 494,3 milyar TL olmuştur."

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