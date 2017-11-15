Patos'a Turquality desteği

Modern teknolojiyi kullanarak tüketicilerini daha kaliteli ve yüzde yüz yerli ürünlerle buluşturan Patos, Ekonomi Bakanlığı tarafından 'Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi' amacıyla hayata geçirilen TURQUALITY destek programına katılma hakkı kazandı. Patos'un TURQUALITY kapsamına dahil olması ile uluslararası rekabet ortamındaki başarılı yükselişini hızlandırması ve yurtdışındaki olumlu ''Türk Malı'' imajına katkıda bulunması hedefleniyor.

Doğuş Yiyecek ve İçecek Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, cips sektöründe ezber bozan markaları Patos'un Turquality kapsamına alınarak diğer Türk markalarıyla birlikte dünyada Türk imajına katkı sağlayacak olmasından dolayı büyük gurur ve heyecan duyduklarını belirtti. Batallı konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Doğuş Çay olarak, Kraft'ın tuzlu ürünler bölümünü satın aldığımız tarihten sonra ihracatta büyük bir atak gerçekleştirdik. 2015 yılında 500 büyük firma içinde ihracatını en çok artıran üçüncü şirket olduk. Üç sene öncesine göre ihracat ciromuzu yüzde 110 artırdık. Cips kategorisinde ise 3 yılda büyük bir ihracat atağı gerçekleştirdik. Cips ihracatının toplam satıştaki payı yüzde 7'lerden yüzde 15'lere yükseldi; 2013'te 25 milyon TL'nin altında olan cips ihracat tutarı ise yaklaşık 50 milyon TL'ye yükselttik. Bugün dünyanın tüm kıtalarına ihracat gerçekleştiriyoruz. Cipste ihracat yapılan ülke sayısı 18'den 34'e yükseldi. Bu yükseliş, sadece tonaj ve ülke sayısı ile sınırlı kalmadı; ürün çeşitliliği açısından da önemli atılımlar gerçekleştirdik."

Turquality kapsamına alınan Patos ile Kosova ve Makedonya'da ilk kez mısır cipsiyle yer alan marka olduklarına dikkat çeken Batallı, "Bu pazarları mısır cipsiyle tanıştırdık. Bu ülkelerde sadece patates cipsi satılırken, mısır cipsiyle pazarda yeni bir alan yarattık. Tamamı bize ait mısırdan yapılan cipsle yüzde 7'lik bir pazar payı elde ettik. Bu artışta önemli hareketlerimizden biri de bölgesel tatları araştırmak ve dikkate almak oldu. Sadece Ortadoğu pazarına yönelik olarak sirkeli cips yaptık. Ortadoğu'ya sattığımız ürünlerin ambalajlarını ve ön kısımlarını Arapça olarak değiştirdik. Yine aynı şekilde Arnavutluk için kekikli cips piyasaya sürdük. 2018 yılında da yurt dışında faaliyetlerimizi geliştirmek istiyoruz. Kuzey Afrika'da başta Fas olmak üzere tüm Magreb ülkeleri hedeflediğimiz pazarlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Ortadoğu'da Lübnan, Katar, Bahreyn, Dubai; Türki Cumhuriyetler'de ise Kırgızistan ve Kazakistan mutlaka bulunmak istediğimiz pazarlar. Yani cips sektöründe haritada bulunmadığımız tüm boşlukları doldurmayı hedefliyoruz. Uzak ülkelerdeki nakliye dezavantajını avantaja çevirmek için, bundan sonraki hedefimiz ise yurt dışında fabrika yatırımı. Bunu da önümüzdeki 5 yıllık hedeflerimiz arasında aldık. Turquality desteği ile markamızın dünya pazarında daha istikrarlı ve hızlı adımlarla ilerleyeceğinden şüphemiz yok. Kalite ve dürüstlükten taviz vermeden, yenilikçi ürünlerimizle markalarımızı dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.